Немецкое медиа заставляло телеведущую Каролину Ашион делать фейковые сюжеты о войне

Телеведущая Каролина Ашион

Фейковыми сюжетами и кровавой кремлевской пропагандой на телеканалах россии никого не удивишь. Впрочем, медиа бизнес даже в европейских дружественных Украине странах иногда неприятно удивляет своей редакционной политикой.

О собственном опыте сотрудничества с немецкими телеканалами в Instagram рассказала телеведущая Каролина Ашион, вернувшаяся в Украину.

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В начале марта прошлого года, в разгар полномасштабной войны, Каролина уехала из Украины в Германию и нашла там работу на телевидении. Впоследствии она презентовала новый формат новостей на украинском языке на RTL.news, ntv.de и YouTube.

"Для меня большая честь работать для украинского народа. Я очень благодарна за помощь Германии. Я хочу быть максимально полезной. Я хочу информировать людей", — отметила тогда Ашион в эфире RTL.news.

Впрочем, после возвращения в Украину Каролина шокировала заявлением, что редакция одного из телеканалов склоняла ее делать фейковые сюжеты о войне в Украине.

"Таких эпизодов было несколько. И самый яркий произошел в Киеве, во время моей командировки. Мои немецкие коллеги ехали с четкой редакционной задачей — получить сюжет, в котором украинцы вроде бы устали от войны и потому готовы, чтобы руководство страны сели за стол переговоров с рашою. И мои буквально сомнения о том, что это невозможно и вы не найдете ни одного украинца с таким мнением, никого не обходили. Так мы и приехали в Киев", — рассказала Ашион.

Все закончилось скандалом, слезами Каролины, истерикой бегавшего вокруг буса продюсера и кричавшего в трубку шеф-редактору в Германии: "Она неуправляемая! Она не хочет делать то, что нам нужно". В итоге телеведущая записала нейтральную подводку с первого дубля и все разъехались по своим локациям пребывания.

Проработав еще несколько месяцев на немецком телевидении, 47-летняя телеведущая вернулась в Украину. О своих текущих планах Каролина Ашион не рассказала.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы требуют исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха.