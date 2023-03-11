Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую делать фейковые сюжеты о войне: подробности arrow

Немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую делать фейковые сюжеты о войне: подробности

11 марта 2023 14:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Немецкое медиа заставляло телеведущую Каролину Ашион делать фейковые сюжеты о войне
Телеведущая Каролина Ашион
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Фейковыми сюжетами и кровавой кремлевской пропагандой на телеканалах россии никого не удивишь. Впрочем, медиа бизнес даже в европейских дружественных Украине странах иногда неприятно удивляет своей редакционной политикой.

О собственном опыте сотрудничества с немецкими телеканалами в Instagram рассказала телеведущая Каролина Ашион, вернувшаяся в Украину.

Читайте также:

Подробности

В начале марта прошлого года, в разгар полномасштабной войны, Каролина уехала из Украины в Германию и нашла там работу на телевидении. Впоследствии она презентовала новый формат новостей на украинском языке на RTL.news, ntv.de и YouTube.

"Для меня большая честь работать для украинского народа. Я очень благодарна за помощь Германии. Я хочу быть максимально полезной. Я хочу информировать людей", — отметила тогда Ашион в эфире RTL.news.

Впрочем, после возвращения в Украину Каролина шокировала заявлением, что редакция одного из телеканалов склоняла ее делать фейковые сюжеты о войне в Украине.

"Таких эпизодов было несколько. И самый яркий произошел в Киеве, во время моей командировки. Мои немецкие коллеги ехали с четкой редакционной задачей — получить сюжет, в котором украинцы вроде бы устали от войны и потому готовы, чтобы руководство страны сели за стол переговоров с рашою. И мои буквально сомнения о том, что это невозможно и вы не найдете ни одного украинца с таким мнением, никого не обходили. Так мы и приехали в Киев", — рассказала Ашион.

Все закончилось скандалом, слезами Каролины, истерикой бегавшего вокруг буса продюсера и кричавшего в трубку шеф-редактору в Германии: "Она неуправляемая! Она не хочет делать то, что нам нужно". В итоге телеведущая записала нейтральную подводку с первого дубля и все разъехались по своим локациям пребывания.

Проработав еще несколько месяцев на немецком телевидении, 47-летняя телеведущая вернулась в Украину. О своих текущих планах Каролина Ашион не рассказала.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы требуют исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:31 Российские СМИ зафиксировали рекордные потери оккупационных войск в Украине

Новина з відео

15:22 Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды

15:19 ​​Латвия передала Украине первые автомобили, конфискованные у пьяных водителей

Новина з відео

15:16 В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

Новина з відео

15:10 Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:59 ​​В аэропорту Кишинева задержали украинца с двумя незадекларированными дронами

Новина з фото

14:58 Искусственный интеллект изобразил украинские города в образе героев 17-19 веков

14:53 В МВД рассказали, сколько добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"

Новина з відео

14:40 Вражеский ракетоноситель зашел в пункт базирования, — Гуменюк

Новина з відео

14:36 "Делаю политический каминг-аут": Пригожин заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины

Новина з відео

15:22 Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды

Новина з відео

15:16 В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

Новина з відео

15:10 Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине

Новина з відео

14:40 Вражеский ракетоноситель зашел в пункт базирования, — Гуменюк

Новина з відео

14:36 "Делаю политический каминг-аут": Пригожин заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:35 Медведчук "всплыл" на росТВ с рассказами о своем задержании СБУ

Новина з відео

13:43 В Индонезии проснулся вулкан Мерапи: впечатляющие кадры

Новина з відео

12:39 Спецназовцы СБУ уничтожили дроном-камикадзе танк россиян: впечатляющее видео

Новина з відео

12:04 Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута

Новина з відео

11:32 Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но есть условие

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Актуальное по теме

None 11 Март 15:31

Российские СМИ зафиксировали рекордные потери оккупационных войск в Украине

None 11 Март 15:21

Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды

None 11 Март 15:20

​​Латвия передала Украине первые автомобили, конфискованные у пьяных водителей

None 11 Март 15:16

В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB