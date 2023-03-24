Номінант на "Оскар-2023" розійшовся зі своєю коханою, з якою зустрічався п'ять років: причина

Ірландський кіноактор Колін Фаррелл

Цей рік став дуже насиченим та успішним для ірландського кіноактора Коліна Фаррелла. За роль у фільмі "Банші Інішеріна" він отримав свій другий "Золотий глобус", а також був номінований на інші престижні премії, зокрема й "Оскар". Втім, в особистому житті не все вдалося.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Колін Фаррелл розійшовся зі своєю коханою Келлі Макнамарою, з якою зустрічався п'ять років. Причиною став щільний графік актора, а саме зйомки фільму "Банші Інішеріна", який було номіновано на премію "Оскар". Крім того, 46-річна кінозірка також знімався у новому фільмі про Бетмена, де виконав роль головного антагоніста.

"Колін протягом місяців працював над цим проєктом. Крім того, він був зайнятий у новому фільмі про Бетмена, де грав Пінгвіна. Його графік позначився на їхньому романі, і вони вирішили розлучитися", — повідомив виданню інсайдер.

За повідомленнями, що конфлікту у колишніх коханих немає. Про роман Коліна Фаррелла та Келлі Макнамари стало відомо 2017 року, коли їх помітили разом папараці. Після цього вони неодноразово потрапляли до об'єктивів фотографів. Сам актор воліє не поширюватися на особисте життя і тримає його в таємниці.

В актора двоє дітей. Його старший син Джеймс від канадської моделі Кім Борденейв народився 2003 року. У 2007-му році зірка фільму "Олександр", в якому він зіграв головну роль разом з Анджеліною Джолі, оголосив, що Джеймс страждає на рідкісне генетичне захворювання — синдром Ангельмана. 2009 року в актора народився другий син Генрі від польської акторки Аліції Бахледі. Незабаром після цього вони розсталися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Мережі опублікували відео дебюту 18-річного Коліна Фаррелла на телебаченні, в якому він позував на всю Ірландію в червоних стрінгах.