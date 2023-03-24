Номинант на "Оскар-2023" расстался со своей возлюбленной, с которой встречался пять лет: причина

Ирландский киноактер Колин Фаррелл

Этот год стал очень насыщенным и успешным для ирландского киноактера Колина Фаррелла. За роль в фильме "Банши Инишерина" он получил свой второй "Золотой глобус", а также был номинирован на другие престижные премии, в том числе и "Оскар". Впрочем, в личной жизни не все удалось.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Колин Фаррелл расстался со своей возлюбленной Келли Макнамарой, с которой встречался пять лет. Причиной стал плотный график актера, а именно съемки фильма "Банши Инишинина", номинированного на премию "Оскар". Кроме того, 46-летняя кинозвезда также снималась в новом фильме о Бэтмене, где исполнил роль главного антагониста.

"Колин в течение месяцев работал над этим проектом. Кроме того, он был занят в новом фильме о Бэтмене, где играл Пингвина. Его график отразился на их романе, и они решили расстаться", — сообщил изданию инсайдер.

По сообщениям, конфликта у бывших любимых нет. О романе Колина Фаррелла и Келли Макнамары стало известно в 2017 году, когда их заметили вместе папарацци. После этого они не раз попадали в объективы фотографов. Сам актер предпочитает не распространяться про личную жизнь и держит ее в тайне.

У актера двое детей. Его старший сын Джеймс от канадской модели Ким Борденей родился в 2003 году. В 2007-м звезда фильма "Александр", в котором он сыграл главную роль вместе с Анджелиной Джоли, объявил, что Джеймс страдает редким генетическим заболеванием — синдромом Ангельмана. В 2009 году у актера родился второй сын Генри от польской актрисы Алиции Бахледи. Вскоре после этого они разошлись.

Напомним, ранее мы писали, что в Сети опубликовали видео дебюта 18-летнего Колина Фаррелла на телевидении, в котором он позировал на всю Ирландию в красных стрингах.