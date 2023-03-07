Номінанти на Оскар-2023: чоловіча роль

Деякі з номінантів премії "Оскар-2023" в категорії "Найкраща чоловіча роль"

Вже 12 березня (вночі 13 березня за українським часом) у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) відбудеться 95-та церемонія вручення нагород за найвищі досягнення у кіноіндустрії — "Оскар".

Новини.LIVE продовжує знайомити вас з цьогорічними номінантами. Розкажемо детальніше про відомих акторів, які претендують на статуетку за "Найкращу чоловічу роль".

Остін Батлер — Елвіс

Біографічний фільм австралійського режисера База Лурмана про "короля рок-н-ролу" став щасливим квитком для 31-річного американського актора. До цього фільму Остін зірок з неба не хапав. Він грав переважно в серіалах. Втім, після зйомок у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" хлопця помітили та стали запрошувати на серйозні ролі.

Свою майстерність Батлер розкрив саме у фільмі про Елвіса Преслі. Від гри молодого актора була в захваті єдина донька "короля рок-н-ролу", Ліза Марі. Вона стала свідком вручення Остіну премії "Золотий глобус". Це став її останній світський захід. Через кілька днів співачка померла.

Через цю трагедію, зокрема, впевнені кінокритики, у молодого актора є всі шанси отримати цьогорічний "Оскар". І вони в нього великі — окрім "Золотого глобуса" в нього є ще престижна BAFTA за цю роль.

Брендан Фрейзер — Кіт

Вперше на "Оскар", як і на більшість престижних кінонагород номіновано і 54-річного американського актора. Брендан найбільш відомий за роль Ріка О'Коннелла у трилогії фільмів "Мумія". В нього був величезний потенціал, але доля на деякий час вирішила інакше

Розлучення з дружиною, смерть матері та сексуальне насильство з боку президента голлівудської асоціації іноземної преси призвели до виникнення у Фрейзера депресії. В нього почались проблеми зі здоров'ям, він зовнішньо змінився і прийняв занепад у кар’єрі.

Втім, художній фільм "Кіт" режисера Даррена Аронофскі відродив популярність Фрейзера. Як результат — численні номінації та премія від гільдії кіноакторів США. Цього року Брендан наче птиця фенікс, яка надихає Голлівуд на те, що коли наче вже все втрачено, шанси залишаються. Цей меседж може зіграти на руку Фрейзеру на "Оскарі".

Колін Фаррелл — Банші Інішеріна

Для титулованого 46-річного ірландського актора це також перша номінація на премію "Оскар". Українцям Колін добре відомий за багатьма фільмами, такими як "Олександр", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Сім психопатів" тощо. За стрічку "Залягти на дно в Брюгге" Фаррелл отримав перший "Золотий глобус". Другий йому вручили за "Банші Інішерина".

Обидва ці фільми зняв ірландський режисер Мартін Мак-Дона. Цього року "Банші Інішеріна" отримала дев’ять номінацій на "Оскар". Це один з ключових претендентів на бажану статуетку. То ж в Коліна є всі шанси поборотися за перемогу.

Пол Мескал — Сонце моє

Ще один ірландський актор, який претендує на головну кінонагороду цього року. Серед всіх номінантів Пол є наймолодшим — йому 27 років. Драматичний фільм "Сонце моє", написаний і знятий Шарлоттою Веллс, є лише другим повнометражним фільмом, в якому знявся Мескал.

Втім, Пол добре відомий поціновувачам серіалів. Актор здобув популярність після виконання головної ролі Коннелла Уордрена в мінісеріалі "Нормальні люди", яка принесла йому телевізійну премію BAFTA у категорії "Найкращий актор" та номінацію на прайм-таймову премію "Еммі".

В перемогу Пола на премії "Оскар" більшість кінокритиків не вірить саме через досвід зйомок у великому кіно та наявності більш сильніших номінантів. Але, як сказав в одному з інтерв’ю Мескал, для нього номінація — вже велика перемога.

Біл Наї — Жити

А ось цьому 74-річному британському акторові досвіду не бракує. В його фільмографії відомі мільйонам українцям ролей. Саме він перевтілився у персонажа франшизи "Пірати Карибського моря" Дейві Джонса. Це той самий, чия голова, і насамперед борода, складаються з щупалець. Під капелюхом знаходиться тіло гігантського восьминога. Також він грав у "Гаррі Поттері" одного з міністрів магії, стрічках "Я Франкенштейн", "Покемон. Детектив Пікачу" та багатьох інших.

В актора вже є премії BAFTA та "Золотий глобус". А ось на "Оскар", як і всі цьогорічні номінанти, Біл претендує вперше. І як у найстаршого та найдосвідченішого в нього є перевага.

Молодість, досвід, ірландський дует режисера та актора, відродження "птиці фенікса" або вшанування музичної легенди — формулу успіху "Оскару-2023" дізнаємося вже незабаром.

Нагадаємо, раніше ми писали про номінанток на премію "Оскар-2023" в категорії "Найкраща жіноча роль". Також ми розповідали, що фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм".