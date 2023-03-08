Номінанти на премію "Оскар-2023" очима відомого художника
Вже цієї неділі, 12 березня (рано вранці 13 березня за київським часом), у Лос-Анджелесі відбудеться 95-та церемонія вручення нагород за найвищі досягнення у кіноіндустрії — премія "Оскар". Відомий художник Оллі Гібс креативно зобразив номінантів в головній категорії "Найкращий фільм".
Зображення він опублікував на своєму сайті.
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Деталі
"З 2014 року я працював над особистим проектом ілюструвати всі найкращі номінанти на "Оскар" на майбутній рік. Кожен фільм зображений золотою статуеткою в костюмі та елементах фільму", — розповів художник.
Цього року на перемогу в номінації "Найкращий фільм" претендують десять стрічок, які зібрали у світовому прокаті мільярди доларів, а також численні нагороди на інших преміях.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що українці вимагають виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.
Також ми розповідали, що фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм".