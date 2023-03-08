Номинанты на премию "Оскар-2023" глазами знаменитого художника

Некоторые номинанты на премию "Оскар-2023" глазами Олли Гибса

Уже в это воскресенье, 12 марта (рано утром 13 марта по киевскому времени) в Лос-Анджелесе состоится 95-я церемония вручения наград за самые высокие достижения в киноиндустрии — премия "Оскар". Известный художник Олли Гиббс креативно изобразил номинантов в главной категории "Лучший фильм".

Изображения он опубликовал на своем сайте.

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"С 2014 года я работал над личным проектом иллюстрировать все лучшие номинанты на "Оскар" на будущий год. Каждый фильм изображен золотой статуэткой в костюме и элементах фильма", — рассказал художник.

В этом году на победу в номинации "Лучший фильм" претендуют десять лент, собравших в мировом прокате миллиарды долларов, а также многочисленные награды на других премиях.

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Напомним, ранее мы писали, что украинцы требуют исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха.

Также мы рассказывали, что фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм".