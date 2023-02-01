Номінантка на Оскар, акторка Ебігейл Бреслін, вийшла заміж за уродженця Одеси

Номінантка на премію "Оскар" вийшла заміж за уродженця Одеси
Одна з наймолодших номінанток на премію "Оскар", американська акторка Ебігейл Бреслін, вийшла заміж. Обранцем зірки став уродженець Одеси.
Про це пише таблоїд TMZ.
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Зірка фільмів "Вітаємо в Зомбіленді", "Маленька міс Щастя" та інших вийшла заміж за бізнесмена Айра Кунянські. 31-річний новоспечений чоловік Бреслін займається криптотрейдингом. Він народився в Одесі в єврейській родині, але вже довгий час живе в Лос-Анджелесі. Зіркова пара зіграла весілля після шести років відносин і 11 місяців заручин.
26-річна акторка обрала для весілля білу сукню з глибоким декольте та фатиновими вставками, що закривають руки. Наречений же був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом.
Ебігейл Бреслін прославилася у 2006 році, коли вийшов фільміь "Маленька міс Щастя", в якому вона виконала роль Олів Гувер. За сюжетом, дівчинка хоче брати участь у конкурсах краси, але зовсім не підходить за параметрами, що її мало хвилює. При бюджеті у вісім мільйонів доларів стрічка зібрала у світовому прокаті понад сто мільйонів доларів.
За цю роль Бреслін була номінована на премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану", ставши однією з наймолодших номінантів в історії американської кіноакадемії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік американської співачки та акторки Дженніфер Лопес, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт". Також ми розповідали, що єдиний учасник першої у світі успішної місії з висадки на Місяць "Аполлон-11", який залишився в живих, Базз Олдрін, на свій 93-ий день народження вчетверте одружився.