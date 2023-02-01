Номинантка на Оскар, актриса Эбигейл Бреслин, вышла замуж за уроженца Одессы

Американская актриса Эбигейл Бреслин и бизнесмен Айра Кунянски

Одна из самых молодых номинанток на премию "Оскар", американская актриса Эбигейл Бреслин, вышла замуж. Избранником звезды стал уроженец Одессы.

Об этом пишет таблоид TMZ.

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Звезда фильмов "Приветствуем в Зомбиленде", "Маленькая мисс Счастье" и других вышла замуж за бизнесмена Айра Кунянски. 31-летний новоиспеченный муж Бреслин занимается криптотрейдингом. Он родился в Одессе в еврейской семье, но долгое время живет в Лос-Анджелесе. Звездная пара сыграла свадьбу после шести лет отношений и 11 месяцев помолвки.

26-летняя актриса выбрала для свадьбы белое платье с глубоким декольте и закрывающими руки фатиновыми вставками. Жених же был в классическом черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Эбигейл Бреслин прославилась в 2006 году, когда вышел фильм "Маленькая мисс Счастье", в котором она исполнила роль Олив Гувер. По сюжету, девочка хочет участвовать в конкурсах красоты, но совсем не подходит по параметрам, что ее мало волнует. При бюджете в восемь миллионов долларов лента собрала в мировом прокате более ста миллионов долларов.

За эту роль Бреслин была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана", став одной из самых молодых номинанток в истории американской киноакадемии.

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