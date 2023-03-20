Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Постер фільму "Шазам! Лють богів"

Минулого тижня у світовий кінопрокат вийшла друга частина комедійного супергеройського фільму "Шазам" режисера Девіда Сандберга, яка знята за однойменним коміксом видавництва DC Comics. Втім, результати касових зборів за перший вікенд розчарували продюсерів.

Про це повідомляє видання Variety.

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За перший вікенд "Шазам! Лють богів" зібрав в американському прокаті 30,5 мільйона доларів. Хоча за прогнозами аналітиків кінокомікс мав отримати від 35 мільйонів до 40 мільйонів доларів. Для порівняння, перша частина "Шазам!" за дебютні вихідні зібрала 53,5 мільйона доларів.

"Шазам! Лють богів" показав один із найгірших стартів серед фільмів, що входять до кіновсесвіту DC. Нижчі збори були лише у "Чудо-жінки 1984" (16,7 мільйона доларів) та "Загону самогубців" від Джеймса Ганна (26 мільйонів доларів). Проте ці картини вийшли під час пандемії коронавірусу і з релізу були доступні лише на сервісі HBO Max.

Попри слабкий результат кінокомікс з американським актором Закарі Ліваєм у головній ролі все ж таки взяв перший рядок у США. На другому місці знаходиться "Крик 6", який за другий вікенд заробив ще 17,5 мільйона доларів, а на третьому — "Крід III".

Зазначимо, що бюджет фільму "Шазам! Лють богів" склав 125 млн доларів. На сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes "рейтинг свіжості" фільму складає 53% із середньою оцінкою 5,8 з 10 на основі 174 відгуків. Консенсус критиків говорить: "Розфокусованіший і менш задовільний, ніж його попередник, фільм "Шазам! Лють богів" все ще зберігає досить дурну чарівність матеріалу, щоб врятувати становище".

Нагадаємо, раніше ми писали, що кінокомпанія Warner Bros. презентувала перший трейлер супергеройського фільму "Флеш" режисера Андрес Мускетті, заснований на однойменному персонажі коміксів видавництва DC Comics.