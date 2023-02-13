Вийшов перший трейлер до супергеройського фільму Флеш

Кадри з супергеройського фільму "Флеш" режисера Андрес Мускетті

Кінокомпанія Warner Bros. презентувала перший трейлер супергеройського фільму "Флеш" режисера Андрес Мускетті, заснований на однойменному персонажі коміксів видавництва DC Comics.

Він з’явився на офіційному YouTube каналі Warner Bros.

Деталі

Андрес Мускетті відомий за дилогією "Воно", "Воно 2" за романом письменника Стівена Кінга. Виробництво "Флеша" затягнулось на декілька років. Причинами стали пандемія COVID-19, скандальна поведінка виконавця головної ролі актора Езри Міллера, творчі суперечки на знімальному майданчику. Через це пригоди супергероя називають одним з найочікуваніших фільмів року.

За сюжетом Флеш застосовує свої надздібності для подорожі в минуле, щоб врятувати свою сімʼю і змінити перебіг подій. Проте герой ненароком змінює майбутнє та опиняється у пастці інакшої реальності. Дійсність цього світу виявляється не надто приємною: повертається генерал Зод, який погрожує усе знищити, а супергероїв, до яких можна було б звернутися по допомогу, не існує.

Баррі має єдиний шанс — вмовити зовсім іншого Бетмена повернутися з відставки і визволити одного ув'язненого криптоніанця. За менш ніж півдоби перший трейлер набрав понад мільйон переглядів в YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Disney анонсував нові частини мультфільмів "Крижане серце", "Зоотрополіс" та "Історія іграшок". Також ми розповідали, що в Лос-Анджелесі пройшла зіркова прем’єра нової частини фільму "Людина-мураха".