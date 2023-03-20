Новая часть фильма "Шазам" не оправдала ожидания продюсеров: сборы в первый уикенд

Постер фильма "Шазам! Ярость богов"

На минувшей неделе в мировой кинопрокат вышла вторая часть комедийного супергеройского фильма "Шазам" режиссера Дэвида Сандберга, снятая по одноименному комиксу издательства DC Comics. Впрочем, результаты кассовых сборов за первый уик-энд разочаровали продюсеров.

Об этом сообщает издание Variety.

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За первый уикенд "Шазам! Ярость богов" собрал в американском прокате 30,5 миллиона долларов. Хотя по прогнозам аналитиков кинокомикс должен был получить от 35 миллионов до 40 миллионов долларов. Для сравнения, первая часть "Шазам!" за дебютные выходные собрала 53,5 миллиона долларов.

"Шазам! Ярость богов" показал один из худших стартов среди фильмов, которые входят в киновселенную DC. Ниже сборы были только у "Чудо-женщины 1984" (16,7 миллиона долларов) и "Отряда самоубийц" от Джеймса Ханна (26 миллионов долларов). Однако эти картины вышли во время пандемии коронавируса и по релизу были доступны только на сервисе HBO Max.

Несмотря на слабый результат, кинокомикс с американским актером Закари Ливаем в главной роли все же взял первую строчку в США. На втором месте находится "Крик 6", который за второй уикенд заработал еще 17,5 миллиона долларов, а на третьем — "Крид III".

Отметим, что бюджет фильма "Шазам! Ярость богов" составил 125 млн долларов. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes "рейтинг свежести" фильма составляет 53% со средней оценкой 5,8 из 10 на основе 174 отзывов. Консенсус критиков говорит: "Разфокусированный и менее удовлетворительный, чем его предшественник, фильм "Шазам! Ярость богов" все еще сохраняет довольно глупое обаяние материала, чтобы спасти положение".

Напомним, что ранее мы писали, что кинокомпания Warner Bros. презентовала первый трейлер супергеройского фильма "Флэш" режиссера Андрес Мускетти, основанный на одноименном персонаже комиксов издательства DC Comics.