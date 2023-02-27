Новий фільм про Людину-мураху встановив антирекорд Marvel

Кадр з фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія"

У світовому прокаті сотні мільйонів доларів збирає фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія". Втім, попри непогані показники, у США стрічка від Marvel встановила новий антирекорд.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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"Людина-мураха та Оса: Квантоманія" зберіг лідерство в американському прокаті, проте його показники все ж таки впали на 69,7%. Це найгірший показник на другий тиждень прокату серед усіх супергеройських фільмів загалом, які спочатку стартували зі 100 мільйонами доларів або більше. Раніше антирекорд належав фільму "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" (-69,1%).

Аналітики пояснюють падіння зборів поганими відгуками глядачів у мережі. Велику конкуренцію фільму склала комедія "Ведмідь під кайфом", хоча від неї аналітики цього взагалі не очікували.

Фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" вже зібрав у світовому прокаті 363 млн доларів, 167 млн з яких саме у США. Фантастичний бойовик став 32-м фільмом у кіновсесвіті Marvel. Нова стрічка є продовженням фільмів про персонажа, що вийшли у 2015 та 2018 роках. Про бажання зняти третій фільм про Людину-мураху говорили ще до прем’єри другої частини. Основні роботи над сценарієм тривали впродовж локдауну, спричиненого пандемією COVID-19.

Знімальний процес стартував на початку 2021 року та тривав до листопада. Виконавці провідних ролей, Майкл Дуглас та Пол Радд, в інтерв’ю зазначали, що існують деякі ідеї та напрацювання щодо зйомок приквелу.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла зіркова прем’єра фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" в Лос-Анджелесі (США).