Новый фильм о Человеке-муравье установил антирекорд Marvel: такого никто не ожидал
В мировом прокате сотни миллионов долларов собирает фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Впрочем, несмотря на неплохие показатели, в США картина от Marvel установила новый антирекорд.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
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"Человек-муравей и Оса: Квантомания" сохранил лидерство в американском прокате, однако его показатели все же упали на 69,7%. Это худший показатель на вторую неделю проката среди всех супергеройских фильмов в целом, которые сначала стартовали со 100 миллионами долларов или больше. Ранее антирекорд принадлежал фильму "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (-69,1%).
Аналитики объясняют падение собрания плохими отзывами зрителей в сети. Большую конкуренцию фильму составила комедия "Медведь под кайфом", хотя от нее аналитики этого вообще не ожидали.
Фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" уже собрал в мировом прокате 363 млн долларов, 167 млн из которых именно в США. Фантастический боевик стал 32-м фильмом в киновселенной Marvel. Новая лента является продолжением фильмов о персонаже, вышедших в 2015 и 2018 годах. О желании снять третий фильм о Человеке-муравье говорили еще до премьеры второй части. Основные работы над сценарием продолжались в течение локдауна, вызванного пандемией COVID-19.
Съемочный процесс стартовал в начале 2021 года и продолжался до ноября. Исполнители ведущих ролей, Майкл Дуглас и Пол Радд, в интервью отмечали, что существуют некоторые идеи и наработки по съемкам приквела.
Напомним, ранее мы писали, как прошла звездная премьера фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в Лос-Анджелесе (США).