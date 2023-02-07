Майкл Дуглаc, Кетрін Зета-Джонс та інші зірки відвідали прем'єру фільму Людина-мураха

Зіркова прем'єра фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" від Marvel

Вже наступного тижня, 16 лютого, в український прокат вийде фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія". А ось у Лос-Анджелесі (США) перші глядачі вже мали можливість подивитися супергеройську стрічку від Marvel на зірковій прем’єрі. На неї завітали знаменитості, які долучились до проєкту студії.

Новини.LIVE покаже фотографії зі світського заходу.

Деталі

На червону доріжку вийшли Еванджелін Ліллі та Пол Радд, які зіграли у картині головні ролі. А також Майкл Дуглас із дружиною Кетрін Зетою-Джонс та сином Діланом Майклом, Мішель Пфайффер, Білл Мюррей, Кетрін Ньютон та інші зірки.

Виконавець головної ролі, актор Пол Радд з дружиною

Майкл Дуглас, Кетрін Зета-Джонс та їхній 22-річний син Ділан

Кетрін Ньютон

Мішель Пфайффер

Еванджелін Ліллі

Сюжет фільму

Партнери-супергерої Скотт Ленґ/Людина-мураха (Пол Радд) і Гоуп Ван Дайн/Оса (Еванджелін Ліллі) разом із батьками Гоуп, Генком Пімом (Майкл Дуґлас) і Джанет Ван Дайн (Мішель Пфайффер) через помилку дочки Ленґа Кессі (Кетрін Ньютон) потрапляють у сповнений див Квантовий вимір. Саме там на них чекає зустріч із суперлиходієм Канґом Завойовником. На знімальному майданчику в нього перевтілився Джонатан Мейджерс, зірка "Країни Лавкрафт".

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Фото: Reuters/MARIO ANZUONI