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В Лос-Анджелесі показали нову частину фільму "Людина-мураха": хто з зірок відвідав прем'єру

7 лютого 2023 14:24
оновлено: 14:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Майкл Дуглаc, Кетрін Зета-Джонс та інші зірки відвідали прем'єру фільму Людина-мураха
Зіркова прем'єра фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" від Marvel
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного тижня, 16 лютого, в український прокат вийде фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія". А ось у Лос-Анджелесі  (США) перші глядачі вже мали можливість подивитися супергеройську стрічку від Marvel на зірковій прем’єрі. На неї завітали знаменитості, які долучились до проєкту студії.

Новини.LIVE покаже фотографії зі світського заходу. 

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Деталі 

На червону доріжку вийшли Еванджелін Ліллі та Пол Радд, які зіграли у картині головні ролі. А також Майкл Дуглас із дружиною Кетрін Зетою-Джонс та сином Діланом Майклом, Мішель Пфайффер, Білл Мюррей, Кетрін Ньютон та інші зірки.

Виконавець головної ролі, актор Пол Радд з дружиною
Майкл Дуглас, Кетрін Зета-Джонс та їхній 22-річний син Ділан

Кетрін Ньютон
Мішель Пфайффер
Еванджелін Ліллі

Сюжет фільму

Партнери-супергерої Скотт Ленґ/Людина-мураха (Пол Радд) і Гоуп Ван Дайн/Оса (Еванджелін Ліллі) разом із батьками Гоуп, Генком Пімом (Майкл Дуґлас) і Джанет Ван Дайн (Мішель Пфайффер) через помилку дочки Ленґа Кессі (Кетрін Ньютон) потрапляють у сповнений див Квантовий вимір. Саме там на них чекає зустріч із суперлиходієм Канґом Завойовником. На знімальному майданчику в нього перевтілився Джонатан Мейджерс, зірка "Країни Лавкрафт". 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніка". Також ми показували Топ-10 кіноляпів, які не помітили відомі режисери.

Фото: Reuters/MARIO ANZUONI

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