Майкл Дуглаc, Кетрін Зета-Джонс та інші зірки відвідали прем'єру фільму Людина-мураха

В Лос-Анджелесі показали нову частину фільму "Людина-мураха": хто з зірок відвідав прем'єру
Вже наступного тижня, 16 лютого, в український прокат вийде фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія". А ось у Лос-Анджелесі (США) перші глядачі вже мали можливість подивитися супергеройську стрічку від Marvel на зірковій прем’єрі. На неї завітали знаменитості, які долучились до проєкту студії.
Новини.LIVE покаже фотографії зі світського заходу.
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Деталі
На червону доріжку вийшли Еванджелін Ліллі та Пол Радд, які зіграли у картині головні ролі. А також Майкл Дуглас із дружиною Кетрін Зетою-Джонс та сином Діланом Майклом, Мішель Пфайффер, Білл Мюррей, Кетрін Ньютон та інші зірки.
Сюжет фільму
Партнери-супергерої Скотт Ленґ/Людина-мураха (Пол Радд) і Гоуп Ван Дайн/Оса (Еванджелін Ліллі) разом із батьками Гоуп, Генком Пімом (Майкл Дуґлас) і Джанет Ван Дайн (Мішель Пфайффер) через помилку дочки Ленґа Кессі (Кетрін Ньютон) потрапляють у сповнений див Квантовий вимір. Саме там на них чекає зустріч із суперлиходієм Канґом Завойовником. На знімальному майданчику в нього перевтілився Джонатан Мейджерс, зірка "Країни Лавкрафт".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніка". Також ми показували Топ-10 кіноляпів, які не помітили відомі режисери.
Фото: Reuters/MARIO ANZUONI