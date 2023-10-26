Новий номер Vogue вийшов з обкладинкою на підтримку Палестини

Редакція Vogue Arabia. Фото: Google

Вийшов новий номер глянцю Vogue Arabia, присвячений лікарям, медсестрам і репортерам у секторі Гази, які, за словами редакції, героїчно та самовіддано виконують життєво важливу роботу в нелюдських умовах.

Відповідна публікація з’явилась у соцмережах всесвітньовідомого модного журналу.

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На обкладинці зображено традиційну ручну вишивку з різних регіонів Палестини. За словами редакторів видання, вона символізує культуру регіону та є ще одним закликом до миру.

"Те, що зараз відбувається в Газі на очах усього світу — одна з найбільших катастроф в історії та спільне для всіх нас лихо. Ми не можемо зменшити кількість жертв, але можемо голосно тиснути на уряди та міжнародні організації заради припинення насильства. Це має бути глобальне зусилля, незалежно від етнічної приналежності та релігії", — йдеться у супровідному листі редакції Vogue Arabia.

У Vogue Arabia також зазначили, що вони підтримують некомерційну організацію "Лікарі без кордонів", яка активно працює над наданням допомоги постраждалим. Водночас, користувачі соцмереж звинувачують журнал у неоднозначній позиції та відсутності прямої підтримки Палестини.

Нагадаємо, за жителів Гази заступилась шведська екоактивістка Грета Тунберг. За це міністерство освіти Ізраїлю вирішило прибрати зі шкільних підручників згадки про неї.

Також ми розповідали, що українські чемпіонки у модних образах прикрасили обкладинку Vogue.