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Українські чемпіонки у модних образах прикрасили обкладинку Vogue

20 жовтня 2023 14:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Українські чемпіонки у модних образах прикрасили обкладинку Vogue
Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан та чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стали героїнями модного глянцю. Зірки спорту прикрасили нові обкладинки Vogue Ukraine Edition.

Видання опублікувала фото у соціальній мережі.

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На знімках спортсменки позували у спокусливих образах. З початком повномасштабної війни Світоліна стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24 і потужним голосом української спортивної дипломатії на міжнародній арені. Цього року після народження дитини вона тріумфально повернулась на корт і вдруге в своїй кар’єрі дійшла до півфіналу Вімблдона.

 

Перша ракетка України Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: vogue.ua/

 

Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: vogue.ua/
Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: vogue.ua/

 

Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: vogue.ua/
Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: vogue.ua/

 

Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: vogue.ua/
Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: vogue.ua/

 

Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: vogue.ua/
Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: vogue.ua/

В інтерв’ю українському Vogue Ольга Харлан розказала, як підтримка нації допомогла подолати найважчу кризу в житті та переписати правила професійного спорту.

"Це специфіка спорту і мого характеру: не можу зжитися з несправедливістю", — прокоментувала 33-річна спортсменка Ольга Харлан.

 

Фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: vogue.ua/
Фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: vogue.ua/

22-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка в серпні цього року виборола золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті, розповідає про випробування на міцність і про плани на олімпійську медаль у Парижі.

"Ця поїздка була особливою — і для моєї країни, яка переживає важкі часи, і для мене особисто. Я відчула, що прийшла та мить, коли я маю брати золото", — рішуче говорить Магучіх.

 

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/
Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/

 

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/
Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/

 

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/
Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/

 

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/
Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/

 

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/
Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/

 

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/
Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: vogue.ua/

Нагадаємо, Олексій Суханов емоційно підтримав Ольгу Харлан після дискваліфікації.

Раніше Харлан сказала, що продає власну Барбі-копію заради доброї справи.

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