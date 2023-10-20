Українські чемпіонки у модних образах прикрасили обкладинку Vogue
Перша ракетка України Еліна Світоліна, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан та чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стали героїнями модного глянцю. Зірки спорту прикрасили нові обкладинки Vogue Ukraine Edition.
Видання опублікувала фото у соціальній мережі.
Жіночні чемпіонки на обкладинці культового глянцю
На знімках спортсменки позували у спокусливих образах. З початком повномасштабної війни Світоліна стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24 і потужним голосом української спортивної дипломатії на міжнародній арені. Цього року після народження дитини вона тріумфально повернулась на корт і вдруге в своїй кар’єрі дійшла до півфіналу Вімблдона.
В інтерв’ю українському Vogue Ольга Харлан розказала, як підтримка нації допомогла подолати найважчу кризу в житті та переписати правила професійного спорту.
"Це специфіка спорту і мого характеру: не можу зжитися з несправедливістю", — прокоментувала 33-річна спортсменка Ольга Харлан.
22-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка в серпні цього року виборола золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті, розповідає про випробування на міцність і про плани на олімпійську медаль у Парижі.
"Ця поїздка була особливою — і для моєї країни, яка переживає важкі часи, і для мене особисто. Я відчула, що прийшла та мить, коли я маю брати золото", — рішуче говорить Магучіх.
Нагадаємо, Олексій Суханов емоційно підтримав Ольгу Харлан після дискваліфікації.
Раніше Харлан сказала, що продає власну Барбі-копію заради доброї справи.
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