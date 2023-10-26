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Новый номер Vogue вышел с обложкой в поддержку Палестины

26 октября 2023 07:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Новый номер Vogue вышел с обложкой в поддержку Палестины
Редакция Vogue Arabia. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вышел новый номер глянца Vogue Arabia, посвященный врачам, медсестрам и репортерам в секторе Газа, которые, по словам редакции, героически и самоотверженно выполняют жизненно важную работу в бесчеловечных условиях.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях всемирноизвестного модного журнала.

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На обложке изображена традиционная ручная вышивка из разных регионов Палестины. По словам редакторов издания, она символизирует культуру региона и является еще одним призывом к миру.

"То, что сейчас происходит в Газе на глазах всего мира одна из самых больших катастроф в истории и общая для всех нас беда. Мы не можем уменьшить количество жертв, но можем громко давить на правительства и международные организации ради прекращения насилия. Это должно быть глобальное усилия, независимо от этнической принадлежности и религии", — говорится в сопроводительном письме редакции Vogue Arabia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В Vogue Arabia также отметили, что они поддерживают некоммерческую организацию "Врачи без границ", активно работающую над оказанием помощи пострадавшим. В то же время, пользователи соцсетей обвиняют журнал в неоднозначной позиции и отсутствии прямой поддержки Палестины.

Напомним, за жителей Газы вступилась шведская эко-активистка Грета Тунберг. За это министерство образования Израиля решило убрать из школьных учебников упоминания о нем.

Также мы рассказывали, что украинские чемпионки в модных образах украсили обложку Vogue.

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