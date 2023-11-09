Новинка від Marvel та протидія торгівлі людьми — кінопрем'єри тижня

Постер фільму "Марвели". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість новинок. Серед них, зокрема, зворушлива кримінальна драма про торгівлю дітьми, яка заснована на реальних подіях.

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

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Марвели (США)

За сюжетом під час дослідження червоточини, що утворилася між всесвітами, Керол Денверс стикається з незрозумілим для неї явищем. Щоразу, коли вона використовує свої сили, опиняється у неочікуваному місці. Те саме трапляється з Монікою Рембо та Камалою Хан. Аби розібратися, чому вони міняються місцями щоразу під час застосування сили, їм потрібно зібратися разом.

Фентезійний пригодницький бойовик є продовженням фільму "Капітан Марвел", що вийшов 2019 року та мінісеріалу "Міс Марвел" 2022-го. Фільм став тридцять третім у кіновсесвіті Marvel.

Головні ролі зіграли Брі Ларсон, Заві Ештон, Тейона Парріс, Пак Со Джун, Іман Веллані, Семюел Л. Джексон та інші суперзірки. Бюджет стрічки становив неймовірні 220 млн доларів.

Звук свободи (США, Мексика)

Кримінальний трилер та драма ґрунтується на реальних подіях. Тім Баллард, історія з життя якого надихнула творців фільму, долучився до зйомок. Він є засновником організації, що займається протидією торгівлі людьми. Саме за його проханням на головну роль запросили Джима Кевізела.

За сюжетом Тім Баллард працює спеціальним урядовим агентом, серед обов’язків якого виявляти та заарештовувати причетних до виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. Під час чергової операції він рятує хлопчика Мігеля. Маленьких братика й сестричку з Гондурасу викрали торгівці людьми. Хлопчик просить Тіма врятувати його сестру.

Опале листя (Фінляндія, Німеччина)

Випадкова зустріч у караоке-барі змінює життя чоловіка і жінки, які шукають своє кохання. У стрічці неодноразово згадується Україна: між любовними перипетіями герої періодично вмикають радіо, звідки лунають новини про російсько-українську війну.

"Я не зміг би зняти фільм під час війни, не коментуючи її, тож я коментую її з радіо. Це любовна історія, бо я не міг зробити нічого іншого, бо ця кровопролитна війна потребує історій кохання зараз", — прокоментував режисер Акі Каурісмякі.

Прокляття щуролова (США)

За сюжетом фільму жахів, який знімали в Болгарії, молода перспективна композиторка отримує пропозицію, яка вплине на усю її подальшу кар’єру. Її викладач нещодавно помер, залишивши недописаним свій грандіозний та величний концерт. Жінці пропонують завершити роботу замість свого вчителя. Вона охоче береться, докладаючи максимум зусиль, аби слухач не відчув зміни автора посеред твору.

Втім, занурюючись у музику, вона почувається дедалі більш збентеженою та тривожною. У цій послідовності звуків є щось таке, що може принести смерть та хаос.

Вартові джунглів 2 (Франція)

За сюжетом мультфільму команда вартових знову вирушає на допомогу. Цього разу таємничий суперлиходій вирішив вкрити джунглі рожевою речовиною, яка вибухає, щойно вода торкається її. Героям доведеться вирушити у мандри довкола світу, від Північного полюса до Далекого Сходу, долаючи гори, пустелі й океани у пошуках протиотрути вдалині від улюблених джунглів.

Король-левеня (Франція, Бельгія)

За сюжетом фільму левеня на прізвисько Кінг втікає з клітки при перевезенні в аеропорту і ховається в будинку однієї з родин. Неповнолітні брат та сестра вирішують повернути короля-левеня до Африки і втікають із дому, вважаючи себе вже досить дорослими для неймовірної подорожі на край світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, що в Голлівуді закінчився страйк кіноакторів.