Перевтілення Куриленко, драма про євреїв та легендарний горор: кінопрем'єри тижня

Акторка Ольга Куриленко в новому фільмі. Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість фільмів. Серед них, зокрема, історична драма про євреїв на початку 1940-х років та екранізація популярної франшизи відеоігор "П'ять ночей у Фредді"

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Королева Боудіка (Велика Британія)

За сюжетом у 60-му році нашої ери на Британських островах жили кельтські племена Ікені. Їхній король Прасутаг тривалий час був римським трибутарієм. Римляни жорстоко вбили свого союзника та посягнули на його землі. Водночас дружина короля, королева Боудіка, яку і зіграла Куриленко, залишилася сам на сам із ворогом. Вони з чоловіком не мали синів, тож єдиним спадкоємцем престолу залишилася вона. Відчайдушна боротьба розгніваної жінки проти незліченної армії Римської імперії увійшла в історію.

Бойовик та драму знято за історичними подіями. Головну роль у фільмі зіграла українка Ольга Куриленко, яка була однією з дівчин Бонда. Режисером та сценаристом фільму став Джессі Джонсон.

П'ять ночей у Фредді (США)

За сюжетом, коли Майк Шмідтпідшукав собі роботу нічного охоронця, то він розраховував на спокій і тишу. Принаймні, цього можна було очікувати, коли доглядаєш за давно закинутим приміщення, де колись була сімейна піцерія з дитячими кімнатами для розваг. На роботу в першу ж ніч він навіть взяв із собою молодшу сестричку Еббі. Опівночі з'ясувалося, що чотири талісмани цього розважального центру геть не раді гостям.

ШТТЛ (Україна, Франція)

Штетл — це типове єврейське поселення, яке існувало у Східній Європі до Другої світової війни. Режисер Аді Волтер прибрав з назви літеру "е" — її відсутність символізує порожнечу, з якою стикаються герої стрічки.

У стрічці показується історія єврейського поселення на Львівщині біля кордону з Польщею. Події охоплюють одну добу 21 червня 1941 року напередодні вторгнення фашистів на територію України.

Історична драма є першою українською стрічкою, яка знята за технологією одного кадру (коли глядач не бачить монтажних склейок), у копродукції з французькими партнерами. Українська прем'єра "ШТТЛ" відбулася цього серпня в межах 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який пройшов у Чернівцях.

Скажений експрес (Франція, Бельгія)

Для головного героя, який працює на залізничну компанію, ця робоча зміна мала бути звичайною поїздкою перед підвищенням. Але йому прислали найсуворішу інспекторку, яка пильнує за кожним кроком. Ще й конкуренти шкодять. Уся поїздка вийшла з-під контролю, бо схоже, що в цьому потягу зібрались найбожевільніші пасажири. Та він піде на все, щоб отримати роботу мрії.

Шалені дівчата (США)

Минуло 15 років з тих часів, коли Рен разом з подругами не пропускала жодної вечірки. Нині вони подорослішали та кожна живе своїм життям. Щоденні клопоти безжально відсунули на другий план спільне дозвілля. Найболючіше сприймає зміни саме Рен. Після безуспішних спроб зібрати подруг разом вона вдається до брехні. Головну роль виконала відома канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев.

Ніч живих мерців (США)

Стрічка вийшла ще далекого 1968 року та встановила канон жанру сучасного зомбі-горору. Аби нагадати шанувальникам про цей шедевр, в Україні в обраних кінотеатрах покажуть відреставровану версію фільму.

За сюжетом, група різних за характерами та упередженнями людей ховається у покинутому будинку, намагаючись сховатись від мерців, що ожили та покидають цвинтар у пошуках свіжої людської плоті. Прагматичний Бен робить усе можливе, аби контролювати ситуацію, але коли кровожерливі зомбі оточують будинок, інші вцілілі починають панікувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, що про дублера зірки франшизи Гаррі Поттера, якого паралізувало на зйомках, знімуть фільм.