Новинка от Marvel и противодействие торговле людьми — кинопремьеры недели

Постер фильма "Марвелы". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли шесть новинок. Среди них, в частности, трогательная криминальная драма о торговле детьми, основанная на реальных событиях.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Марвелы (США)

По сюжету при исследовании образовавшейся между вселенными червоточины Кэрол Денверс сталкивается с непонятным для нее явлением. Каждый раз, когда она использует свои силы, оказывается в неожиданном месте. То же самое происходит с Моникой Рембо и Камалой Хан. Чтобы разобраться, почему они меняются местами каждый раз во время применения силы, им нужно собраться вместе.

Фэнтезийный приключенческий боевик является продолжением вышедшего в 2019 году фильма "Капитан Марвел" и мини-сериала "Мисс Марвел" в 2022-м. Фильм стал тридцать третьим в киновселенной Marvel

Главные роли сыграли Бри Ларсон, Зави Эштон, Тэйона Паррис, Пак Со Джун, Иман Веллани, Сэмюэл Л. Джексон и другие суперзвезды. Бюджет ленты составил невероятные 220 млн долларов.

Звук свободы (США, Мексика)

Уголовный триллер и драма основывается на реальных событиях. Тим Баллард, история из жизни которого вдохновила создателей фильма, приобщился к съемкам. Он является основателем организации, занимающейся противодействием торговле людьми. Именно по его просьбе на главную роль пригласили Джима Кэвизела.

По сюжету Тим Баллард работает специальным правительственным агентом, среди обязанностей которого выявлять и арестовывать причастных к изготовлению и распространению детской порнографии. Во время очередной операции он спасает мальчика Мигеля. Маленьких братика и сестричку из Гондураса похитили торговцы людьми. Мальчик просит Тима спасти его сестру.

Опавшие листья (Финляндия, Германия)

Случайная встреча в караоке-баре меняет жизнь мужчины и женщины, ищущие свою любовь. В фильме неоднократно упоминается Украина: между любовными перипетиями герои периодически включают радио, откуда раздаются новости о российско-украинской войне.

"Я не смог бы снять фильм во время войны, не комментируя ее, поэтому я комментирую ее по радио. Это любовная история, потому что я не мог сделать ничего другого, потому что эта кровопролитная война нуждается в историях любви сейчас", — прокомментировал режиссер Аки Каурисмяки.

Проклятие крысолова (США)

По сюжету фильма ужасов, который снимали в Болгарии, молодая перспективная композитор получает предложение, которое повлияет на всю ее дальнейшую карьеру. Ее преподаватель недавно умер, оставив недописанным свой грандиозный и величественный концерт. Женщине предлагают завершить работу вместо своего учителя. Она охотно берется, прилагая максимум усилий, чтобы слушатель не почувствовал смены автора среди произведения.

Впрочем, погружаясь в музыку, она чувствует себя все более смущенной и тревожной. В этой последовательности звуков есть нечто, что может принести смерть и хаос.

Часовые джунглей 2 (Франция)

По сюжету мультфильма команда часовых снова отправляется на помощь. На этот раз таинственный суперзлодей решил покрыть джунгли взрывающимся розовым веществом, как только вода затрагивает его. Героям придется отправиться в путешествие вокруг света, от Северного полюса до Дальнего Востока, преодолевая горы, пустыни и океаны в поисках противоядия вдали от любимых джунглей.

Король-львенок (Франция, Бельгия)

По сюжету фильма львенок по кличке Кинг убегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме одной из семей. Несовершеннолетние брат и сестра решают вернуть короля-львенка в Африку и убегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что в Голливуде закончилась забастовка киноактеров.