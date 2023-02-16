Кіностудія Warner Bros розпочала роботу над новим фільмом про Гаррі Поттера

Постер першого фільму про Гаррі Поттера

Після зйомок франшизи "Фантастичні звірі" кінокомпанія Warner Bros приступила над кіноадаптацією чергової книги британської письменниці Джоан Роулінг, п’єси "Гаррі Поттер і прокляте дитя".

Про з посиланням на власні джерела повідомляє видання The Sun.

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Керівництво компанії сподівається найшвидше перенести сценічну постановку "Гаррі Поттер та прокляте дитя", яка з 2016 року розважає шанувальників Поттера на сцені лондонського театру Вест-Енду, на великі екрани.

"Це було в їхньому полі зору з того часу, як п'єса виявилася настільки популярною у Вест-Енді. На деякий час вона відійшла на другий план, тому що було так багато роботи над франшизою "Фантастичні звірі". На цей час робота над "Гаррі Поттер та прокляте дитя" йде повним ходом", — пише The Sun.

Зараз проєкт знаходиться в стадії формування, і кінобоси обговорюють подальші кроки щодо його просування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи хочуть заборонити нову відеогру про Гаррі Поттера через пропаганду ЛГБТ. Також ми розповідали, що жінка нарвалась на критику через те, що хоче назвати доньку так само, як і сову Гаррі Поттера.