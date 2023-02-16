Киностудия Warner Bros начала работу над новым фильмом о Гарри Поттере

Новому фильму о Гарри Поттере быть: киностудия Warner Bros начала работу над ним
После съемок франшизы "Фантастические твари" кинокомпания Warner Bros приступила над киноадаптацией очередной книги британской писательницы Джоан Роулинг, пьесы "Гарри Поттер и проклятый ребенок".
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Sun.
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Руководство компании надеется как можно быстрее перенести сценическую постановку "Гарри Поттер и проклятый ребенок", которая с 2016 года развлекает поклонников Поттера на сцене лондонского театра Вест-Энда, на большие экраны.
"Это было в их поле зрения с тех пор, как пьеса оказалась столь популярной в Вест-Энде. На некоторое время она отошла на второй план, потому что было так много работы над франшизой "Фантастические твари". В настоящее время работа над "Гарри Поттер и проклятый ребенок" идет полным ходом", — пишет The Sun.
Сейчас проект находится в стадии формирования, и кинобоссы обсуждают дальнейшие шаги по его продвижению.
Напомним, ранее мы писали, что путинисты хотят запретить новую видеоигру о Гарри Поттере из-за пропаганды ЛГБТ. Также мы рассказывали, что женщина нарвалась на критику из-за того, что хочет назвать дочь так же, как и сову Гарри Поттера.