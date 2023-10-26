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Ножі, каструлі і дощечки — Періс Гілтон представила свою лінійку посуду

26 жовтня 2023 16:24
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Ножі, каструлі і дощечки — Періс Гілтон представила свою лінійку посуду
Світська левиця Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

42-річна світська левиця Періс Гілтон вочевидь надихнулася всесвітньою істерією щодо фільма "Барбі" і випустила власну лінійку кухонного приладдя виключно у рожевих кольорах. 

Нову гламурну, проте практичну колекцію зірка представила у своєму Instagram.

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Всім відомо, що Періс Гілтон має багато захоплень. Вона і модель, і акторка, і діджейка, і телеведуча. А ще зірка любить готувати і навіть має власне кулінарне шоу, у якому готує разом із зірками шоу-бізнесу. 

У своєму шоу під час готування Гілтон завжди має шикарний вигляд. Вона вважає, що навіть у хатніх справах все має бути красивим. Тому знаменитість вирішила створити власну лінійку кухонного приладдя, яке має гарний вигляд.  

 

"Я помітила, що більшість кухонного посуду є досить простим та нудним. Я хотіла створити продукти, які приносять задоволення", — розповіла Періс журналу Elle Decor

Вся продукція, яка складається з понад 20 продуктів, зроблена у рожевому кольорі. Вочевидь, Періс Гілтон надихнулася фільмом "Барбі". Від дошки для м’ясних виробів у формі серця та набору ножів, прикрашених емблемою Періс, все має дуже гламурний вигляд.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Періс також зазначила — щоб процес готування приносив справжнє задоволення, варто не тільки використовувати її посуд, а і гарно вдягатися, робити зачіску і мейкап перед готуванням. А коли чистиш цибулю, можна використати сонячні окуляри, щоб не плакати і мати стильний вигляд. 

Нагадаємо, Періс Гілтон відповіла на жорстоку критику зовнішності її маленького сина. 

Також ми писали, що Періс Гілтон вперше за 17 років випустить новий трек. 

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