Ножи, кастрюли и доски — Пэрис Хилтон представила свою линейку посуды

Светская львица Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

42-летняя светская львица Пэрис Хилтон явно вдохновилась всемирной истерией в отношении фильма "Барби" и выпустила собственную линейку кухонных принадлежностей исключительно в розовых цветах.

Новую гламурную, но практическую коллекцию звезда представила в своем Instagram.

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Готовить с блеском

Всем известно, что у Пэрис Хилтон много увлечений. Она и модель, и актриса, и диджей, и телеведущая. А еще звезда любит готовить и даже имеет собственное кулинарное шоу, в котором готовит вместе со звездами шоу-бизнеса.

В своем шоу во время готовки Хилтон всегда виглядит шикарно. Она считает, что даже во время домашних дел все должно быть красиво. Поэтому знаменитость решила создать собственную линейку кухонных принадлежностей, которые выглядят классно.

"Я заметила, что кухонная посуда в основном достаточно простая и скучная. Я хотела создать продукты, которые доставляют удовольствие", — рассказала Пэрис журналу Elle Decor.

Вся продукция, состоящая из более чем 20 продуктов, сделана в розовом цвете. Очевидно, Пэрис Хилтон вдохновилась фильмом "Барби". От доски для мясных изделий в форме сердца и набора ножей, украшенных эмблемой Пэрис, все выглядит очень гламурно.

Пэрис также отметила — чтобы процесс приготовления доставлял настоящее удовольствие, стоит не только использовать ее посуду, но и хорошо одеваться, делать прическу и мейкап перед готовкой. А когда чистишь лук, можно использовать солнечные очки, чтобы не плакать и выглядеть стильно.

Напомним, Пэрис Хилтон ответила на жестокую критику внешности ее маленького сына.

Также мы писали, что Пэрис Хилтон впервые за 17 лет выпустит новый трек.