Періс Гілтон вперше за 17 років випустить новий трек
Періс Гілтон опублікувала уривок відео на свою нову пісню Lighter. Зірка заінтригувала шанувальників новим треком.
Відео Періс виклала у своїх соціальних мережах.
Нова пісня Періс Гілтон
Періс Гілтон у кадрі співає в студії. Зірка у блискучі сукні та з розкішною зачіскою демонструє вокальні данні. Правда цього разу не обійшлося без обробки її голосу.
"Дебютувала із цією піснею на Tomorrowland, і тепер вона тут! Для всіх, кому потрібно скинути непотрібний баласт, повірте нам, ви відчуєте себе легше", — прокоментувала Періс свій допис.
Минуло 17 років з моменту її першого синглу Stars Are Blind.
Цього літа зіркова білявка Періс Гілтон представила черговий хіт у якості діджейки "Hot One".
У танцювальному хіті багато разів повторюється, яка "гаряча " Періс. Ця пісня стала однією з новинок, які увійдуть до нового альбому зірки. Співавтори трека наголошували, що цією піснею відкривається "нова ера Періс і вона буде неймовірною".
Нагадаємо, Періс Гілтон з зірковими друзями завітала на модний показ доньки Пола Маккартні.
Раніше у мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі.
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