Періс Гілтон вперше за 17 років випустить новий трек

Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters

Періс Гілтон опублікувала уривок відео на свою нову пісню Lighter. Зірка заінтригувала шанувальників новим треком.

Відео Періс виклала у своїх соціальних мережах.

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Нова пісня Періс Гілтон

Періс Гілтон у кадрі співає в студії. Зірка у блискучі сукні та з розкішною зачіскою демонструє вокальні данні. Правда цього разу не обійшлося без обробки її голосу.

"Дебютувала із цією піснею на Tomorrowland, і тепер вона тут! Для всіх, кому потрібно скинути непотрібний баласт, повірте нам, ви відчуєте себе легше", — прокоментувала Періс свій допис.

Минуло 17 років з моменту її першого синглу Stars Are Blind.

Цього літа зіркова білявка Періс Гілтон представила черговий хіт у якості діджейки "Hot One".

У танцювальному хіті багато разів повторюється, яка "гаряча " Періс. Ця пісня стала однією з новинок, які увійдуть до нового альбому зірки. Співавтори трека наголошували, що цією піснею відкривається "нова ера Періс і вона буде неймовірною".

Нагадаємо, Періс Гілтон з зірковими друзями завітала на модний показ доньки Пола Маккартні.

Раніше у мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі.