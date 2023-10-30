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Обійми і закохані погляди — князь та княгиня Монако здивували ніжностями на публіці

30 жовтня 2023 15:31
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Обійми і закохані погляди — князь та княгиня Монако здивували ніжностями на публіці
Княгиня і князь Монако. Фото: Shutterstock
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Князь Монако Альбер і його дружина княгиня Шарлін відвідали фінал Кубку світу з регбі, де були помічені за неочіковано пристрастним проявом емоцій один до одного. Королівське подружжя обіймалося, а Альбер закохано дивився на дружину. 

Про це пише видання People.

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Шлюб князя Монако Альбера і його дружини Шарлін давно вже вважають протокольним, проте фото з останньої публічної появи подружжя змушують у цьому засумніватися. 

 

князь и княгиня Монако
Княгиня і князь Монако. Фото: Shutterstock

Пара відвідала гру Південної Африки і Нової Зеландії у фіналі Кубку світу з регбі. Шарлін, яка народилася у Південній Африці і у якості плавчині представляла цю країну на Олімпійських іграх, дуже вболівала за команду рідної країни. Альбер, який завжди захоплювався спортом і сам був спортсменом, також отримував задоволення від гри. 

 

князь и княгиня Монако
Княгиня і князь Монако. Фото: Shutterstock

Коли перемогла команда, за яку так палко вболівала Шарлін, вона не стримала емоцій і обійняла чоловіка попри безліч людей і камери. Князь Монако радо відповів на обійми дружини. 

 

князь и княгиня Монако
Княгиня і князь Монако. Фото: Shutterstock

Нагадаємо, син князя Монако прикрасив обкладинку модного журналу та розповів про королівську родину. 

Також ми писали, що княгиню Монако з чоловіком підловили на пляжі на тлі чуток про проблеми в шлюбі. 

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