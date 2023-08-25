Княгиню Монако з чоловіком підловили на пляжі на тлі чуток про проблеми в шлюбі

Княгиня Шарлен та принц Альбер. Фото: instagram.com/theprincelyfamily/

Принца Альбера і княгиню Монако Шарлін помітили під час відпочинку на Корсиці. Пара, якій закидають проблеми у стосунках, поніжились на пляжі з дітьми.

Про це пише Daily Mail.

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Королівське подружжя опинилося в центрі чуток у європейських ЗМІ про те, що 45-річна Шарлін живе Швейцарії та бачиться з чоловіком Альбером "за розкладом".

Останніми днями Шарлін також видалила сторінку в Instagram. Але на нових світлинах Шарлін розслаблено відпочиває з чоловіком, який ніжно її обіймає. Пара разом зі своїми близнюками принцом Жаком і принцесою Габріеллою провела літо на яхті, що належить казахстанському бізнесмену Булату Утемуратову.

Джерело, близьке до пари, повідомило французькій газеті Voici, що монарша пара робить лише вигляд щасливої родини.

"Альберт і Шарлін тепер хороші партнери, по черзі піклуються про дітей", — розповів інсайдер німецької газети Bild.

Чутки про проблеми у шлюбі пари ходять роками, відколи Шарлін плакала на своєму весіллі з сином Грейс Келлі в 2011 році. Її не було на фото в Монако з січня 2021 року до березня 2022 року, посилаючись на проблему з носовими пазухами, через яку вона не могла літати.

У березні прес-служба палацу заявила, що "офіційно спростовує обурливі чутки, поширені ЗМІ".

Раніше принцеса Уельська Кейт Міддлтон зустрілась з британськими школярами. Діти мимохіть попросили дружину принца Вільяма порушити протокол.

Нагадаємо, вишуканий набір ювелірних виробів, виготовлений для принцеси Діани — комплект "Лебедине озеро", продадуть на аукціоні. Цей коштовний набір, як вважається, принцесі подарував Доді Аль-Файєд. Протягом тривалого часу коштовностями Діани володіла одна українська родина.