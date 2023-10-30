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Обьятия и влюбленные взгляды — князь и княгиня Монако удивили нежностями на публике

30 октября 2023 15:31
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Обьятия и влюбленные взгляды — князь и княгиня Монако удивили нежностями на публике
Княгиня и князь Монако. Фото: Shutterstock
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Князь Монако Альбер и его супруга княгиня Шарлин посетили финал Кубка мира по регби, где неожиданно страстно проявляли эмоции друг к другу. Королевские супруги обнимались, а Альбер влюбленно смотрел на жену.

Об этом пишет издание People.

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Брак князя Монако Альбера и его жены Шарлин давно уже считают протокольным, однако фото с последнего публичного появления супругов заставляют в этом усомниться.

 

князь и княгиня Монако
Княгиня и князь Монако. Фото: Shutterstock

Пара посетила игру Южной Африки и Новой Зеландии в финале Кубка мира по регби. Шарлин, родившаяся в Южной Африке и в качестве плавчихи представлявшая эту страну на Олимпийских играх, очень болела за команду родной страны. Альбер, который всегда увлекался спортом и сам был спортсменом, тоже получал удовольствие от игры.

 

князь и княгиня Монако
Княгиня и князь Монако. Фото: Shutterstock

Когда победила команда, за которую так горячо болела Шарлин, она не сдержала эмоций и обняла мужа, несмотря на множество людей и камеры. Князь Монако с радостью ответил на объятия жены.

 

князь и княгиня Монако
Княгиня и князь Монако. Фото: Shutterstock

Напомним, сын князя Монако украсил обложку модного журнала и рассказал о королевской семье.

Также мы писали, что княгиню Монако с мужем подловили на пляже на фоне слухов о проблемах в браке.

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