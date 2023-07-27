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Обірвав усі зв'язки: Слава Дьомін відверто розповів про проблеми з Владом Ямою

27 липня 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Слава Дьомін розповів про проблеми з Владом Ямою – відверте зізнання
Український ведучий Слава Дьомін під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український ведучий Слава Дьомін дав відверте інтерв’ю, де розповів про стосунки з відомим хореографом Владом Ямою, який зараз знаходиться за кордоном. Ведучий згадав, що танцюрист образився на нього та заблокував, та розповів, чому це могло статися.

Про це Слава Дьомін розповів під час інтерв’ю на каналі "STAND UP Battle Club" в YouTube.

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Ведучий згадав, як рік тому він брав відверте інтерв’ю у українського хореографа Влада Ями, який досі не повернувся до України під час повномасштабної війни. Тоді під час інтерв’ю танцівник вперше розповів про свій виїзд за кордон.

Влад Яма зізнався, що з початком повномасштабної війни він взяв свою дружину Ліліану та сина Леона та відправився до США. Після цього інтерв’ю Слава Дьомін та Влад Яма все ще підтримували зв’язок, але ненадовго.

Влад Яма
Український хореограф Влад Яма у розважальному шоу "Improv Live Show". Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно український ведучий взяв відверте інтерв’ю у відомого хореографа Макса Чмерковського, який теж проживає у США. За словами Слави Дьоміна, Влад Яма навіть його заблокував, можливо, через те, яке питання він поставив Максу Чмерковському.

"У нас з Ямою вийшло інтерв'ю майже рік тому. Ми нормально спілкувалися. За фактом він же ж мене заблокував, я вже потім зрозумів, лише після того, як я зробив інтерв'ю з Максом Чмерковським, який в Америці. І просто у нього запитав: "Як ти ставишся до тих чоловіків, які виїхали. Зокрема, там, Влад Яма". І, мені здається, що після цього Влад мене заблокував, образився. Це його справа", — згадав Слава Дьомін.

Він, все ж таки, намагався з’ясувати, в чому справа, але, коли він надіслав Владові голосове повідомлення, той нічого не відповів.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий ведучий Слава Дьомін розкрив неочікувані подробиці свого життя.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Слава Дьомін відверто повідомив про погрозу з боку фанатів Ані Лорак. 

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Слава Дьомін взяв інтерв’ю у Юрія Горбунова.

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