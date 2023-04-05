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Я знав їх інакшими: хто здивував і розчарував Горбунова за період війни

5 квітня 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Хто розчарував Горбунова?
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ведучий та шоумен Юрій Горбунов розчарований своїми колегами "по цеху". Так, деякі з них за період повномаштабної війни почали поводись зовсім неочікувано. 

Про це він згадав у відвертому інтерв'ю Славі Дьоміну. Частину цього інтерв'ю можна знайти в Іnstagram

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"Хто з відомих людей розчарував за час війни?" — запитав у Горбунова Дьомін.

"Напевно, Винник. Я не знаю, де він і що з ним, — сказав Горбунов. — Ми друзі. Ну, не можна зникати. Просто треба було пояснити це все. Я пробував [телефонувати], але Олег трубки не бере. Сто разів ти ж не дзвонитимеш. Мені здається, якось усе має бути по-інакшому".

Винник перестав з'являтися в публічному просторі у квітні 2022 року. На це першими з українських знаменитостей звернули увагу співачка Оля Полякова й ведуча Маша Єфросиніна. У червні фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин припустив, що Винник, імовірно, перебуває у Німеччині.

"Мене найбільше здивував  Тарас Тополя. Мене найбільше здивували мої хлопці, з якими я ще дружив у дитинстві, які ніколи не мали відношення до армії. А вони взяли до рук зброю, пішли і служать.  Отакі люди мене дивують. Коли ми розвозили під Києвом гуманітарну допомогу. Дивують люди, діти, які залишилися без батьків. А їм вистачало сил допомагати іншим. Вони робили це підсвідомо, просто відключаючи розум", — додав телеведучий. 

 

Нагадаємо, в день другого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023", 11 травня, у супроводі філармонічного оркестру ВВС співачка Джамала представить свій новий альбом QIRIM, заснований на кримськотатарських народних піснях. Це буде світовою прем’єрою платівки. Напередодні вильоту в англійський Ліверпуль артистка презентує альбом в Україні. 

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