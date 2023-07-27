Слава Демин рассказал о проблемах с Владом Ямой – откровенное признание

Украинский ведущий Слава Демин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий Слава Демин дал откровенное интервью, где рассказал об отношениях с известным хореографом Владом Ямой, который сейчас находится за границей. Ведущий вспомнил, что танцор обиделся на него и заблокировал, и рассказал, почему это могло произойти.

Об этом Слава Демин рассказал во время интервью на канале "STAND UP Battle Club" в YouTube.

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Ведущий вспомнил, как год назад он брал откровенное интервью у украинского хореографа Влада Ямы, который до сих пор не вернулся в Украину во время полномасштабной войны. Тогда во время интервью танцовщик впервые рассказал о своем выезде за границу.

Влад Яма признался, что с началом полномасштабной войны он взял свою жену Лилиану и сына Леона и отправился в США. После этого интервью Слава Демин и Влад Яма все еще поддерживали связь, но ненадолго.

Украинский хореограф Влад Яма в развлекательном шоу "Improv Live Show". Фото: скриншот с YouTube

Недавно украинский ведущий взял откровенное интервью у известного хореографа Макса Чмерковского, который тоже проживает в США. По словам Славы Демина, Влад Яма даже его заблокировал, возможно, из-за того, какой вопрос он задал Максу Чмерковскому.

"У нас с Ямой вышло интервью почти год назад. Мы нормально общались. По факту он же меня заблокировал, я уже потом понял, только после того, как я сделал интервью с Максом Чмерковским, который в Америке. И просто у него спросил: "Как ты относишься к тем мужчинам, которые выехали. В частности, там, Влад Яма". И мне кажется, что после этого Влад меня заблокировал, обиделся. Это его дело", — вспомнил Слава Демин.

Он все же пытался выяснить, в чем дело, но когда он отправил Владу голосовое сообщение, тот ничего не ответил.

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