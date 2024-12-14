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Обман і гарячі поцілунки — як минув сьомий випуск "Холостяка"

14 грудня 2024 00:30
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Хто не отримав троянду перед півфіналом Холостяка — деталі
Шоу "Холостяк". Фото: СТБ
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Романтичне шоу "Холостяк" стрімко розвивається фінал майже видно на горизонті. За серце ветерана Олександра Терена змагаються чотири дівчини з абсолютно різними характерами та способами життя. У сьомому випуску було багато пристрасті та щирих одкровень.

Редакція Новини.LIVE стежить за реаліті. 

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На шоу залишились чотири учасниці — стримана продюсерка Аліна Мойсеєнко, щира студентка Юстина Багай, пристрасна тарологиня Анастасія Юзьвак та весела волонтерка Інна Белень.

7 випуск Холостяк
Інна, Аліна, Юстина і Анастасія у 7 випуску "Холостяка". Фото: СТБ

Першою на побачення вирушила Юстина. Цього тижня герой вирішив побути без протезів і провести час з дівчати на кріслі колісному. Він очікував реакції, однак дівчат це ніяк не здивувало. Терен запросив Юстину на урок з вивчення іспанської мови, де пара вивчила кілька фраз, якими можна описати кохання. Між дівчиною та Олександром стався перший поцілунок і це було по-справжньому романтично. 

Олександр Терен та Юстина
Олександр і Юстина на шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Тим часом ведучий реаліті Григорій Решетнік дав дівчатам завдання на тиждень — зняти фільм для Терена на тему "що ти про мене ще не знаєш". Відео герой подивиться перед церемонією троянд.

Наступною на побачення вирушила Аліна і вони відвідали студію гончарства. Пара створила вазу для квітів.

"Інколи виникає відчуття, ніби Аліна каже не те, про що вона думає", — підсумував свої почуття від зустрічі Олександр Будько.

Холостяк
Олександр і Аліна на шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Опісля герой зустрівся з Інною. Вона самостійно організувала для нього побачення — запросила до дому, в якому планує жити.  "Холостяк" був дуже зворушений і зауважив, що хотів би проводити з дівчиною весь свій час. Натомість Інна вирішила підкорити серце чоловіка ще більше і зіграла йому на фортепіано. Почуття оволоділи парою і вони, як і в кожному випуску, поцілувались.

Холостяк
Олександр і Інна на шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Анастасія ж приїхала до Олександра на майстер-клас з каліграфії. Ветеран обожнює опановувати це мистецтво. Після вони гаряче поцілувалися.

Анастасія і Олександр Терен, Холостяк
Олександр і Анастасія на шоу "Холостяк". Фото: СТБ

На церемонії троянд квіти отримала Інна, Анастасія і Юстина. Аліна ж поїхала додому, тому що Олександр відчував якийсь підступ від дівчини.

Нагадаємо, Олександр Терен відреагував на наклеп щодо його фіктивної інвалідності. Також він зізнався, як відчувався перший інтим після поранення та складної ампутації ніг.

шоу Холостяк шоу ветерани кохання Олександр "Терен" Будько

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