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Обман и горячие поцелуи — как прошел седьмой выпуск "Холостяка"

14 декабря 2024 00:30
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Кто не получил розу перед полуфиналом Холостяка.
Шоу "Холостяк".
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Романтическое шоу "Холостяк" стремительно развивается и финал почти видно на горизонте. За сердце ветерана Александра Терена соревнуются четыре девушки с совершенно разными характерами и образами жизни. В седьмом выпуске было много страстей и искренних откровений.

Редакция Новини.LIVE следит за реалити.

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На шоу остались четыре участницы — сдержанная продюсер Алина Моисеенко, искренняя студентка Юстина Багай, страстная таролог Анастасия Юзьвак и веселая волонтер Инна Белень.

7 выпуск Холостяк
Инна, Алина, Юстина и Анастасия в 7 выпуске "Холостяка". Фото: СТБ

Первой на свидание отправилась Юстина. На этой неделе герой решил побыть без протезов и провести время с девушкой на колесном кресле. Он ожидал реакции, однако девушек это никак не удивило. Терен пригласил Юстину на урок по изучению испанского языка, где пара выучила несколько фраз, которыми можно описать любовь. Между девушкой и Александром произошел первый поцелуй, и это было по-настоящему романтично.

Александр Терен и Юстина
Александр и Юстина на шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Между тем, ведущий реалити Григорий Решетник дал девушкам задачу на неделю — снять фильм для Терена на тему "что ты обо мне еще не знаешь". Видео герой посмотрит перед церемонией роз.

Следующей на свидание отправилась Алина и они посетили студию гончарства. Пара создала вазу для цветов.

"Иногда возникает ощущение, будто Алина говорит не то, о чем она думает", — подытожил свои чувства от встречи Александр Будько.

Холостяк
Александр и Алина на шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Потом герой встретился с Инной. Она самостоятельно организовала для него свидание — пригласила в дом, в котором планирует жить. "Холостяк" был очень тронут и заметил, что хотел бы проводить с девушкой все свое время. Инна решила покорить сердце мужчины еще больше и сыграла ему на фортепиано. Чувства овладели парой и они, как и в каждом выпуске, поцеловались.

Холостяк
Александр и Инна на шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Анастасия же приехала к Александру на мастер-класс по каллиграфии. Ветеран обожает заниматься этим искусством. Затем они горячо поцеловались.

Анастасия и Александр Терен, Холостяк
Александр и Анастасия на шоу "Холостяк". Фото: СТБ

На церемонии роз цветы получили Инна, Анастасия и Юстина. Алина же уехала домой, потому что Александр чувствовал какой-то подвох от девушки.

Напомним, Александр Терен отреагировал на клевету по поводу его фиктивной инвалидности. Он признался, как чувствовался первый интим после ранения и сложной ампутации ног.

шоу Холостяк шоу ветераны любовь Александр "Терен" Будько

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