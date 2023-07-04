Одеський міжнародний кінофестиваль шукає волонтерів: які вимоги

Волонтери Одеського міжнародного кінофестивалю. Фото: ОМКФ

Цього року Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 19 по 26 серпня в місті Чернівці. Оргкомітет оголосив про старт набору волонтерів та назвав вимоги до них.

Про це команда ОМКФ повідомила на своєму сайті.

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Волонтери Одеського міжнародного кінофестивалю — важлива частина організаційної команди кінофестивалю. Саме вони першими зустрічають гостей ОМКФ, мають можливість побачити найкращі світові хіти, національні прем'єри та стати частиною дружньої волонтерської родини.

З моменту першого ОМКФ у 2010 році до волонтерської команди ОМКФ приєдналося понад тисячу осіб, багато з яких продовжили свій професійний шлях у команді Одеського кінофестивалю.

Волонтером може бути людина не молодше 18 років. Кандидати повинні мати можливість перебувати в Чернівцях в період з 16 до 26 серпня 2023 року для участі в освітніх тренінгах і безпосередньо в роботі фестивалю. Робочий день волонтера триває не більше 5 годин. Волонтер веде діяльність на добровільній та безоплатній основі.

Діяльність волонтерів під час ОМКФ буде здійснюватися з дотриманням усіх правил безпеки через війну. У випадку повітряної тривоги вони мають пройти до укриття. ОМКФ не сплачує за поселення та проїзд волонтерів.

Реєстрація заявок відбувається з 4 липня до 28 липня. На кожного, хто подав заявку, чекає співбесіда.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеський міжнародний кінофестиваль представив цьогорічну програму. Також ми розповідали, що перший український ЛГБТК+ кінофестиваль Sunny Bunny оголосив переможців.