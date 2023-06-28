Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Перший український ЛГБТ+ та квір кінофестиваль оголосив переможців arrow

Перший український ЛГБТ+ та квір кінофестиваль оголосив переможців

28 червня 2023 15:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Перший український ЛГБТ+ та квір кінофестиваль оголосив переможців
Відвідувачка Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival. Фото: Facebook/sunnybunnyfest
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В середу, 28 червня, завершується перший український кінофестиваль ЛГБТіК+ тематики під назвою Sunny Bunny ("Сонячний зайчик"). Він проходив в Києві з 22 червня. Оргкомітет фестивалю оголосив переможців.

Про це повідомляється на сторінках Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival в соцмережах.

Читайте також:

Переможці ЛГБТ+ та квір кінофестивалю

Головний приз у Міжнародній конкурсній програмі отримала іспанська стрічка "Моя порожнеча і я" (My Emptiness and I) режисера Адріана Сільвестре. Спеціальні відзнаки від журі також отримали фільми "Вовк і пес" (Португалія, Франція) та  "Згідно з протоколами" (Бразилія).

Переможцем у конкурсі глядацьких симпатій став фільм "Синій каптан" (Франція, Марокко, Бельгія, Данія). За сюжетом, Халім і Міна володіють крамницею традиційних каптанів в одній із найстаріших мечетей Марокко. Щоби впоратися із замовленнями вимогливих клієнтів, вони наймають Юссефа. Талановитий учень демонструє неабияку відданість, навчаючись у Халіма мистецтву вишивки та кравецької справи. Поволі Міна усвідомлює, наскільки її чоловік зворушений присутністю юнака.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український дизайнер зробив камінгаут. Також ми розповідали, що співак MELOVIN зі скандалом залишив зйомки гумористичного шоу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз