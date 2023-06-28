Перший український ЛГБТ+ та квір кінофестиваль оголосив переможців

Відвідувачка Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival. Фото: Facebook/sunnybunnyfest

В середу, 28 червня, завершується перший український кінофестиваль ЛГБТіК+ тематики під назвою Sunny Bunny ("Сонячний зайчик"). Він проходив в Києві з 22 червня. Оргкомітет фестивалю оголосив переможців.

Про це повідомляється на сторінках Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival в соцмережах.

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Головний приз у Міжнародній конкурсній програмі отримала іспанська стрічка "Моя порожнеча і я" (My Emptiness and I) режисера Адріана Сільвестре. Спеціальні відзнаки від журі також отримали фільми "Вовк і пес" (Португалія, Франція) та "Згідно з протоколами" (Бразилія).

Переможцем у конкурсі глядацьких симпатій став фільм "Синій каптан" (Франція, Марокко, Бельгія, Данія). За сюжетом, Халім і Міна володіють крамницею традиційних каптанів в одній із найстаріших мечетей Марокко. Щоби впоратися із замовленнями вимогливих клієнтів, вони наймають Юссефа. Талановитий учень демонструє неабияку відданість, навчаючись у Халіма мистецтву вишивки та кравецької справи. Поволі Міна усвідомлює, наскільки її чоловік зворушений присутністю юнака.

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