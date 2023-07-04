Одесский международный кинофестиваль ищет волонтеров: какие требования

Волонтеры Одесского международного кинофестиваля. Фото: ОМКФ

В этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 августа в городе Черновцы. Оргкомитет объявил о старте набора волонтеров и назвал требования к ним.

Об этом команда ОМКФ сообщила на своем сайте.

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Волонтеры Одесского международного кинофестиваля — важная часть организационной команды кинофестиваля. Именно они первыми встречают гостей ОМКФ, могут увидеть лучшие мировые хиты, национальные премьеры и стать частью дружеской волонтерской семьи.

С момента первого ОМКФ в 2010 году к волонтерской команде ОМКФ присоединилось более тысячи человек, многие из которых продолжили свой профессиональный путь в команде Одесского кинофестиваля.

Волонтером может быть человек не моложе 18 лет. Кандидаты должны иметь возможность находиться в Черновцах в период с 16 по 26 августа 2023 года для участия в образовательных тренингах и непосредственно в работе фестиваля. Рабочий день волонтера длится не больше 5 часов. Волонтер работает на добровольной и безвозмездной основе.

Деятельность волонтеров во время ОМКФ будет осуществляться с соблюдением всех правил безопасности в связи с войной. В случае воздушной тревоги они должны пройти до укрытия. ОМКФ не платит за поселение и проезд волонтеров.

Регистрация заявок проходит с 4 июля по 28 июля. Каждого, кто подал заявку, ждет собеседование.

Напомним, ранее мы писали, что Одесский международный кинофестиваль представил программу этого года. Также мы рассказывали, что первый украинский ЛГБТК+ кинофестиваль Sunny Bunny объявил победителей.