Один з найвідоміших режисерів світу потрапив у лікарню: фото

Госпіталізація в лікарню. Фото: Google

Один з найтитулованіших режисерів світу, Джеймс Ван, потрапив до лікарні. 46-річний австралійський кіномитець, який працював над такими фільмами як "Пила" (всі частини), "Форсаж-7", "Аквамен", "Дзвінок" та іншими хітами, опублікував фото під крапельницями. Втім згодом видалив його.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Джеймс, чиї фільми у світовому прокаті зібрали мільярди доларів, було госпіталізовано до однієї з лікарень Лос-Анджелеса (Каліфорнія). За словами режисера він пережив екстремально важкі та лякаючі кілька днів і ночей свого життя.

"Ти ніколи не хочеш мчати до відділення невідкладної допомоги посеред ночі і потім бути змушеним залишитися в лікарні", — написав Ван то додав фотографію з медичного закладу.

Режисер Джеймс Ван. Фото: Google

Один з найзатребуваніших режисерів світу назвав співробітників лікарні "найкращими і просто чудовими людьми". Втім, в кінці зазначилось, що Ван перебуває в безпеці та йде на поправку. Це каже про те, що публікацію зробив хтось з оточення зірки. Через декілька годин сторіз була видалена з мережі.

Запроси від місцевих таблоїдів менеджмент режисера ігнорує. Що саме сталося з Джеймсом Ваном і чому йому була потрібна медична допомога, й досі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пластичний хірург Едгар Камінський за допомогою штучного інтелекту перевтілив голлівудських зірок в лікарів.