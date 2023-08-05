Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Один из самых известных режиссеров мира попал в больницу: фото arrow

Один из самых известных режиссеров мира попал в больницу: фото

5 августа 2023 10:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Один из самых известных режиссеров мира попал в больницу: фото
Госпитализация в больницу. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Один из самых титулованных режиссеров мира, Джеймс Ван, попал в больницу. 46-летний австралийский кинохудожник, работавший над такими фильмами как "Пила" (все части), "Форсаж-7", "Аквамен", "Звонок" и другими хитами, опубликовал фото под капельницами. Впрочем, впоследствии удалил его.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте также:

Госпитализация звезды

Джеймс, чьи фильмы в мировом прокате собрали миллиарды долларов, был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса (Калифорния). По словам режиссера, он пережил экстремально тяжелые и пугающие несколько дней и ночей своей жизни.

"Ты никогда не хочешь нестись в отделение неотложной помощи посреди ночи и потом быть вынужденным остаться в больнице", — написал Ван и добавил фотографию из медицинского учреждения.

Режиссер Джеймс Ван. Фото: Google

Один из самых востребованных режиссеров мира назвал сотрудников больницы "лучшими и просто отличными людьми". Впрочем, в конце отмечалось, что Ван находится в безопасности и идет на поправку. Это говорит о том, что публикацию сделал кто-то из окружения звезды. Через несколько часов сториз былf удалена из сети.

Запросы от местных таблоидов менеджмент режиссера игнорирует. Что именно произошло с Джеймсом Ваном и почему ему требовалась медицинская помощь, до сих пор неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, как пластический хирург Эдгар Каминский с помощью искусственного интеллекта превратил голливудских звезд во врачей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз