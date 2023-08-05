Один из самых известных режиссеров мира попал в больницу: фото

Госпитализация в больницу. Фото: Google

Один из самых титулованных режиссеров мира, Джеймс Ван, попал в больницу. 46-летний австралийский кинохудожник, работавший над такими фильмами как "Пила" (все части), "Форсаж-7", "Аквамен", "Звонок" и другими хитами, опубликовал фото под капельницами. Впрочем, впоследствии удалил его.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Джеймс, чьи фильмы в мировом прокате собрали миллиарды долларов, был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса (Калифорния). По словам режиссера, он пережил экстремально тяжелые и пугающие несколько дней и ночей своей жизни.

"Ты никогда не хочешь нестись в отделение неотложной помощи посреди ночи и потом быть вынужденным остаться в больнице", — написал Ван и добавил фотографию из медицинского учреждения.

Режиссер Джеймс Ван. Фото: Google

Один из самых востребованных режиссеров мира назвал сотрудников больницы "лучшими и просто отличными людьми". Впрочем, в конце отмечалось, что Ван находится в безопасности и идет на поправку. Это говорит о том, что публикацию сделал кто-то из окружения звезды. Через несколько часов сториз былf удалена из сети.

Запросы от местных таблоидов менеджмент режиссера игнорирует. Что именно произошло с Джеймсом Ваном и почему ему требовалась медицинская помощь, до сих пор неизвестно.

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