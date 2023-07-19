Уявіть, що Дженніфер Лопес ваш хірург: Едгар Камінський "зробив" голлівудських дів лікарями

Пластичний хірург Едгар Камінський. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Пластичний хірург та колишній чоловік ексучасниці гурту "НеАнгели", Едгар Камінський знову "погрався" зі штучним інтелектом. Цього разу він перетвоври відомих голлівудських красунь на лікарів завдяки нейромережі.

Що з цього вийшло Едгар показав у своєму Instagram.

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Едгар Камінський раніше "переодягнув" в лікарські халати акторів Бреда Пітта та Вілла Смітта. Тепер настала черга жінок.

Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Бейонсе. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Ріанна. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Леді Гага. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Кеті Перрі. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Зендая. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Опра Вінфрі. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Ангела Меркель. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

"Мій новий арт "Відома жінка як лікар". Кому ви будете довіряти? Чи можете ви уявити, що хтось із них може бути вашим хірургом, травматологом чи кардіологом? Тейлор Свіфт, Бейонсе, Ріанна, Леді Гага, Кеті Перрі, Зендая, Дженніфер Еністон, Дженніфер Лопес, Опра Вінфрі, Ангела Меркель", — прокоментував світлини Камінський.

Нагадаємо, Пол Маккартні повідомив про вихід останньої пісні The Beatles. Не обійшлося тут без штучного інтелекту.

Раніше Едгар Камінський показав відомих голлівудських акторів у ролі лікарів завдяки нейромережі.