Одразу два українські фільми стали лауреатами престижного кінофестивалю у США

Кадри з фільмів переможців Міжнародного кінофестивалю у Клівленді

В американському штаті Огайо підбили підсумки 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді. Серед переможців опинились й два українських фільми.

Про це повідомляє Держкіно.

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Стрічка "Памфір" режисера та сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука отримала нагороду в категорії "Фільми з Центральної та Східної Європи" і грошову винагороду у десять тисяч доларів. Світова премʼєра стрічки пройшла на Каннському кінофестивалі. Фільм показали в програмі "Двотижневик режисера". Після цього "Памфір" відібрали до програм понад 40 фестивалів із 25 країн світу.

Події фільму розгортаються на Буковині напередодні Маланки — карнавалу із переодяганням у тварин і фольклорних персонажів, який відзначають ввечері перед "старим" Новим роком. Головний герой — заробітчанин і сімʼянин із маленького села на кордоні з Румунією, який змушений повернутися до контрабанди, щоби врятувати сина.

Повнометражний документальний фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста, письменника та режисера Мстислава Чернова також став одним із переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді. Стрічка про блокаду Маріуполя і злочини окупантів отримала нагороду в номінації Standing Up, де змагаються фільми про важливі суспільні події, активізм та боротьбу за справедливість.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стрічка "Памфір" здобула елітну нагороду на кінофестивалі у Єгипті. Також ми розповідали, що стримінгова платформа Netflix покаже популярний український серіал про козаків.