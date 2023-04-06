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Сразу два украинских фильма стали лауреатами престижного кинофестиваля в США

6 апреля 2023 11:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кадры из фильмов победителей Международного кинофестиваля в Кливленде
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В американском штате Огайо подвели итоги 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде. Среди победителей оказались и два украинских фильма.

Об этом сообщает Госкино.

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Лента "Памфир" режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука получила награду в категории "Фильмы из Центральной и Восточной Европы" и денежное вознаграждение в десять тысяч долларов. Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале. Фильм показали в программе "Двухеженедельник режиссера". После этого "Памфир" отобрали в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира.

События фильма разворачиваются на Буковине накануне Маланки — карнавала с переодеванием в животных и фольклорных персонажей, который отмечают вечером перед старым Новым годом. Главный герой — гастарбайтер и семьянин из маленькой деревни на границе с Румынией, который вынужден вернуться к контрабанде, чтобы спасти сына.

Полнометражный документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста, писателя и режиссера Мстислава Чернова также стал одним из победителей 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде. Лента о блокаде Мариуполя и преступлениях оккупантов получила награду в номинации Standing Up, где соревнуются фильмы о важных общественных событиях, активизме и борьбе за справедливость.

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Памфир" получил элитную награду на кинофестивале в Египте. Также мы рассказывали, что стриминговая платформа Netflix покажет популярный украинский сериал о казаках.

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