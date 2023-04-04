Netflix покаже популярний український серіал про козаків: чим він відомий

Серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Стрімінгова платформа Netflix продовжує знайомити свою багатомільйонну аудиторію з усього світу з українськими проєктами. Так, вже наступної середи, 12 квітня, почнеться показ серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія".

Про це у своїх соціальних мережах повідомляє Netflix.

Читайте також:

Подробиці

Прем'єра комедійного серіалу відбулася в листопаді 2020 року. "Козаки. Абсолютно брехлива історія" став першим в історії України серіалом, який показали в кінотеатрах. Шоу створено за підтримки Уряду України й Міністерства культури й інформаційної політики України.

Режисером проєкту став Олександр Березень, а до акторського складу увійшли Остап Ступка, Юрій Дяк, Міла Сивацька, Георгій Делієв, Михайло Кукуюк, Лариса Руснак та інші відомі актори.

Сюжет розповідає про козацькі пригоди наприкінці XVI століття, гонитву козаків і московитів за магічним кульчиком, дружбу й кохання, що розгортаються на цьому тлі. Всього в шоу 16 серій.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія" — 25-й український проєкт, який виходить на стрімінговій платформі Netflix.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на стримінговій платформі Netflix покажуть український документальний фільм "Борщ. Секретний інгредієнт" шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Також ми розповідали, що Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".