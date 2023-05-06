Офіційно: Чарльз III став королем

Король Чарльз III під час коронації. Фото: REUTERS/POOL

Старший син покійної Єлизавети II, Чарльз III, офіційно став королем Сполученого Королівства. Водночас Камілла стала першою королевою-консортом, коронованою у Вестмінстерському абатстві майже за сторіччя.

Новини.LIVE розкаже подробиці найважливішого моменту в коронації.

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Чарльз III — офіційно король

Рівно опівдні за місцевим часом (14:00 за київським часом) Чарльз III офіційно став королем Сполученого Королівства. Під час церемонії на ньому була корона Святого Едуарда. Вже в імперській державній короні, яка змінила першу, король Великої Британії залишив Вестмінстерське абатство, де й відбулась коронація.

Церемонія супроводжувалась музикою, яку обрав король. Вона включала твори Ендрю Ллойда Вебера і грецьку православну музику на згадку про отця Чарльза принца Філіпа. Серед пажів були присутні онук короля принц Джордж, а також онуки Камілли.

Коронація Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Коронація Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Коронація Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Свідками коронації короля Чарльза та королеви Камілли стали члени королівської родини, члени європейських королівських домів, члени парламенту, лідери Співдружності, високопосадовці, голови благодійних організацій та іноземні гості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що новозеландський актор Рассел Кроу не прийшов на коронацію Чарльза III: він опинився у чорному списку монархії.