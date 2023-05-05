Рассел Кроу не прийде на коронацію Чарльза III: він опинився у чорному списку монархії

Новозеландський актор Рассел Кроу. Фото: Instagram/russellcrowe

Вже завтра, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) пройде урочиста коронація Чарльза III та Камілли. Новозеландський актор Рассел Кроу не буде присутній на заході. Кінозірка розповів, що знає причину, через яку він опинився в чорному списку Букінгемського палацу.

Про це повідомляє видання Fox News.

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Зірка фільму "Гладіатор" впевнений, що не отримав запрошення на коронацію через останню зустріч із монархами та недотримання протоколу. Кроу неодноразово проводив час у компанії принців Вільяма та Гаррі, а також бачився з Чарльзом 2003 року.

Рассел згадує, що неформально спілкувався з принцами, називаючи їх приятелями замість прийнятого "Ваша Високість", що тоді шокувало офіцера британської королівської родини).

"Річ у тім, що це просто не в моїй ДНК. Я завжди делікатний і завжди дуже радий зустрічі з людьми, але "Ваша Високість" — це просто не в моєму характері. Я назвав принців Гаррі та Вільяма "приятелями", — зізнався актор.

Рассел підсумував, що якщо йому ще раз випаде честь зустрітися з членами королівської родини, він все одно не дотримуватиметься етикету, оскільки слова "Ваша Високість" не закладено в його характері.

Новозеландський актор Рассел Кроу. Фото: Flickr

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі. Також ми розповідали, що британці розбивають намети біля Букінгемського палацу, аби на власні очі побачити Чарльза III та Каміллу.