Официально: Чарльз III стал королем

Король Чарльз III во время коронации. Фото: REUTERS/POOL

Старший сын усопшей Елизаветы II, Чарльз III, официально стал королем Соединенного Королевства. В то же время Камилла стала первой королевой-консортом, коронованной в Вестминстерском аббатстве почти за столетие.

Новини.LIVE расскажет подробности важнейшего момента в коронации.

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Чарльз III — официально король

Ровно в полдень по местному времени (14:00 по Киеву) Чарльз III официально стал королем Соединенного Королевства. Во время церемонии на нем была корона Святого Эдуарда. Уже в имперской государственной короне, которая сменила первую, король Великобритании покинул Вестминстерское аббатство, где и состоялась коронация.

Церемония сопровождалась музыкой, которую избрал король. Она включала произведения Эндрю Ллойда Вебера и греческую православную музыку в память отца Чарльза принца Филиппа. Среди пажей присутствовали внук короля принц Джордж, а также внуки Камиллы.

Коронация Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Коронация Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Коронация Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Свидетелями коронации короля Чарльза и королевы Камиллы стали члены королевской семьи, члены европейских королевских домов, члены парламента, лидеры Содружества, чиновники, главы благотворительных организаций и иностранные гости.

Ранее мы писали, что новозеландский актер Рассел Кроу не пришел на коронацию Чарльза III: он оказался в черном списке монархии.