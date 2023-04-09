Настя Каменських присвятила пісню своєму чоловіку Потапу

Настя Каменських. Фото: google.com

Сьогодні, 9 квітня, першій україномовній пісні Насті Каменських виповнилось п'ять років. Потап відреагував на присвячену йому пісню.

Вперше пісня "Тримай" прозвучала на Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою 9 квітня 2018 року. Згодом вона з'явилась на всіх музичних платформах.

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Потапу присвятили пісню

Співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар’єру і тепер зветься NK, зробила приємний подарунок своїм шанувальникам. Зірка представила першу українськомовну пісню у своєму репертуарі "Тримай".

Автором композиції став Олексій Потапенко, він же відомий продюсер Потап.

"Пісня дуже особиста та інтимна, і я довго не була готова випустити її. До того ж я шукала незвичайне звучання. Мені хотілося наголосити на її словах оригінальною музикою. Все вдалося, і я дуже рада, що давно написана мною пісня нарешті побачила світ, і дякую Потапу за допомогу і крутий реп до неї. Ця композиція написана під впливом найщиріших і найтепліших почуттів і сподіваюся, надихне кожного відчути те саме. Любіть та будьте улюблені", — написала Настя Каменських.

Та це не єдине, чим дивує знаменитість. Настя Каменських зібрала майже 14 мільйонів переглядів на своєму пікантному музичному відео до цієї пісні. У новому ролику Настя Каменських повністю оголилась. Зірка позувала перед камерою у ванній.

"Дуже дякую Соні Плакидюк. Ти неймовірно тонко відчула мене і мої емоції. Думаю, кожна дівчина пізнає в цьому відео себе. Коли ми закохані, приховати свої почуття і емоції неможливо", — розказала Настя Каменських.

"Взагалі-то Настя сама написала цю пісню, я тільки допомагав, приємного прослуховування!" — написав Потап.

Нагадаємо, що на тлі чуток про розлучення з репером Потапом та проблем зі здоров’ям, співачка Настя Каменських вперше вийшла на сцену. Артистка взяла участь у благодійному концерті "Музика війни", яку організував портал "МУЗВАР".