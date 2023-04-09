Настя Каменских посвятила песню своему мужу Потапу

Настя Каменских. Фото: google.com

Сегодня, 9 апреля, первой украиноязычной песне Насте Каменских исполнилось пять лет. Потап отреагировал на посвященную ему песню.

Впервые песня "Тримай" прозвучала на Вечере премьер с Екатериной Осадчей 9 апреля 2018 года. Впоследствии она появилась на всех музыкальных платформах.

Читайте также:

Потапу посвятили песню

Певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру и теперь называется NK, сделала приятный подарок своим поклонникам. Звезда представила первую украиноязычную песню в своем репертуаре "Тримай".

Автором композиции стал Алексей Потапенко, он же известный продюсер Потап.

"Песня очень личная и интимная, и я долго не была готова выпустить ее. К тому же я искала необычное звучание. Мне хотелось подчеркнуть ее слова оригинальной музыкой. Все удалось, и я очень рада, что давно написанная мной песня наконец-то увидела свет, и благодарю Потапа за помощь и крутой рэп к ней. Эта композиция написана под влиянием самых искренних и теплых чувств и надеюсь, вдохновит каждого испытать то же самое. Любите и будьте любимы", — написала Настя Каменских.

Но это не единственное, чем удивляет знаменитость. Настя Каменских собрала около 14 миллионов просмотров на своем пикантном музыкальном видео к этой песне. В новом ролике Настя Каменских полностью обнажилась. Звезда позировала перед камерой в ванной.

"Очень спасибо Соне Плакидюк. Ты невероятно тонко ощутила меня и мои эмоции. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно", — рассказала Настя Каменских.

"Вообще-то Настя сама написала эту песню, я только помогал, приятному прослушиванию!" — написал Потап.



Напомним, что на фоне слухов о разводе с рэпером Потапом и проблемах со здоровьем, певица Настя Каменских впервые вышла на сцену. Артистка приняла участие в благотворительном концерте "Музыка войны", организованном порталом "МУЗВАР".