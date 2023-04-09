Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Ой, тримай, я люблю лише тебе": Настя Каменских и Потап отмечают важную дату arrow

"Ой, тримай, я люблю лише тебе": Настя Каменских и Потап отмечают важную дату

9 апреля 2023 23:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Настя Каменских посвятила песню своему мужу Потапу
Настя Каменских. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 9 апреля, первой украиноязычной песне Насте Каменских исполнилось пять лет. Потап отреагировал на посвященную ему песню.

Впервые песня "Тримай" прозвучала на Вечере премьер с Екатериной Осадчей 9 апреля 2018 года. Впоследствии она появилась на всех музыкальных платформах.

Читайте также:

Потапу посвятили песню

Певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру и теперь называется NK, сделала приятный подарок своим поклонникам. Звезда представила первую украиноязычную песню в своем репертуаре "Тримай".

Автором композиции стал Алексей Потапенко, он же известный продюсер Потап.

"Песня очень личная и интимная, и я долго не была готова выпустить ее. К тому же я искала необычное звучание. Мне хотелось подчеркнуть ее слова оригинальной музыкой. Все удалось, и я очень рада, что давно написанная мной песня наконец-то увидела свет, и благодарю Потапа за помощь и крутой рэп к ней. Эта композиция написана под влиянием самых искренних и теплых чувств и надеюсь, вдохновит каждого испытать то же самое. Любите и будьте любимы", — написала Настя Каменских.

Но это не единственное, чем удивляет знаменитость. Настя Каменских собрала около 14 миллионов просмотров на своем пикантном музыкальном видео к этой песне. В новом ролике Настя Каменских полностью обнажилась. Звезда позировала перед камерой в ванной.

"Очень спасибо Соне Плакидюк. Ты невероятно тонко ощутила меня и мои эмоции. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно", — рассказала Настя Каменских.

"Вообще-то Настя сама написала эту песню, я только помогал, приятному прослушиванию!" — написал Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleksii Potapenko (@realpotap)


Напомним, что на фоне слухов о разводе с рэпером Потапом и проблемах со здоровьем, певица Настя Каменских впервые вышла на сцену. Артистка приняла участие в благотворительном концерте "Музыка войны", организованном порталом "МУЗВАР".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB