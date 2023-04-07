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Оккупанты планируют конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму и Москве: какие у них планы

7 апреля 2023 20:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Народная артистка Украины, певица София Ротару. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в сети появилась информация о том, что певица София Ротару начала распродавать свою недвижимость в оккупированном Крыму. Это очень возмутило оккупантов. Некоторые из них обратились в генеральную прокуратуру и следственный комитет страны-террориста.

Об этом сообщают росСМИ.

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Общественная организация "Ветераны россии" требует от кровавого режима Кремля принять меры для конфискации недвижимости Софии Ротару. Оккупанты считают, что вырученные деньги с продажи недвижимости народная артистка Украины может отправить в поддержку ВСУ.

"Как доброволец СВО (так называемая специальная военная операция, которой оккупанты называют войну в Украине. — Ред.), гражданин россии, я считаю, что имущество Софии Ротару в нашей стране должно быть тщательно проверено на наличие нарушений законодательства. Для этого необходимо провести тщательную проверку на приобретение и распоряжение имуществом в соответствии с законодательством и выполнением налоговых обязательств. В случае выявления нарушений мы должны быть готовы принять решительные меры и конфисковать все имущество Софии Ротару на территории россии", — заявил СМИ оккупантов председатель "Ветеранов россии" Ильдар Резяпов.

Он сообщил, что в случае, если удастся конфисковать недвижимость Софии Ротару, деньги будут направлены на нужды малообеспеченных новых регионов россии, а также на поддержку добровольцев, устраивающих террор на территории Украины.

Резяпов добавил, что также направил обращение в государственную думу с просьбой к депутатам на законодательном уровне разработать механизм блокирования любых финансовых операций на территории рф с имуществом артистов, которые "сбежали" из страны-террориста и ведут антироссийскую деятельность.

Ранее сообщалось, что 75-летняя София Ротару начала распродавать недвижимость в россии. По некоторым данным, певица уже продала свою квартиру в Крыму, а затем планирует пустить с молотка гостиницу Villa Sofia в Ялте. Объект размещения у Черного моря, по слухам, оценен более чем в 30 млн долларов.

Отель Villa Sofia в Ялте. Фото: Facebook/Villa Sofia
Отель Villa Sofia в Ялте. Фото: Facebook/Villa Sofia

Также российские СМИ сообщают, что Ротару планирует продать свою московскую квартиру. По их информации апартаменты в центре столицы рф артистка купила еще семь лет назад, однако долгое время они были пустыми. Сейчас в элитной квартире будто бы живет уборщица Ротару.

Сама легендарная певица не комментирует эти новости, которые в соцсетях называют сплетнями. Правда, обращение оккупантов к российским властям — факт.

Напомним, ранее мы писали, что внук Софии Ротару, задержанный во время бегства из Украины, музыкант Анатолий Евдокименко, впервые дал интервью. Также мы рассказывали, что в семье Софии Ротару случилось горе.

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