Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом: враження фронтмена "Воплі Відоплясова"

Олег Скрипка з захисниками України

Від початку повномасштабної війни фронтмен рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дає благодійні концерти по всьому світу. Цього разу музикант завітав до наших захисників та захисниць, які боронять Україну під Бахмутом.

Про це артист повідомив у своєму Instagram.

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Олег Скрипка відіграв чотири концерти в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюк. Виступи пройшли за ініціативи руху "Культурний десант", одним із засновників якого є співак, телеведучий та шоумен Коля Сєрга. Саме він і запросив фронтмена гурту "Воплі Відоплясова" виступити перед військовими.

Концерти влаштували на невеликих майданчиках з мінімальною кількістю апаратури. Але за словами Скрипки головним було обмінятись потужною енергією із людьми, які ризикують своїм життям заради нашої свободи.

"Безумовно, є втома, але наші хлопці вкрай мотивовані та сильні духом. Та не знаю, хто більше заряджається: хлопці від моєї музики, чи я від їхньої сталевої волі", — зазначив Олег Скрипка.

Разом з фронтменом "Воплі Відоплясова" на ці концерти приїхали Олександр Лозовський, Сергій Асафатов та музикант Олександр Гордєєв, у якого під Бахмутом свого часу пропав безвісти син Олексій. На щастя, Олексій був знайдений та звільнений після того, як півтора місяця він перебував у полоні майже без їжі та води.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Скрипка став голосом проєкту "Музиканти і війна" на радіо. Також ми розповідали, що гурт "Антитіла" презентував потужний кліп на пісню "Фортеця Бахмут".