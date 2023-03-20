Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом: враження фронтмена "Воплі Відоплясова"
Від початку повномасштабної війни фронтмен рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дає благодійні концерти по всьому світу. Цього разу музикант завітав до наших захисників та захисниць, які боронять Україну під Бахмутом.
Про це артист повідомив у своєму Instagram.
-
Данілов назвав умову успішної реалізації "мирного плану" Китаю
-
Дружина Усика розповіла, що окупанти зробили з їхнім будинком
-
РФ знову погрожує зупинити "зернову угоду" та висуває умови
-
Найщасливіші країни світу на 2023 рік: перелік
-
Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна
-
Зірки серіалу "Усі жінки відьми" об'єдналися на світському заході: хто з акторок не прийшов
-
На Миколаївщині в полі підірвався трактор
-
Передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси
-
Шкарлет звернувся до українців після відставки з посади міністра освіти України
-
Через агресію росії рівень гуманітарних потреб у світі сягнув максимуму, — Боррель
Деталі
Олег Скрипка відіграв чотири концерти в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюк. Виступи пройшли за ініціативи руху "Культурний десант", одним із засновників якого є співак, телеведучий та шоумен Коля Сєрга. Саме він і запросив фронтмена гурту "Воплі Відоплясова" виступити перед військовими.
Концерти влаштували на невеликих майданчиках з мінімальною кількістю апаратури. Але за словами Скрипки головним було обмінятись потужною енергією із людьми, які ризикують своїм життям заради нашої свободи.
"Безумовно, є втома, але наші хлопці вкрай мотивовані та сильні духом. Та не знаю, хто більше заряджається: хлопці від моєї музики, чи я від їхньої сталевої волі", — зазначив Олег Скрипка.
Разом з фронтменом "Воплі Відоплясова" на ці концерти приїхали Олександр Лозовський, Сергій Асафатов та музикант Олександр Гордєєв, у якого під Бахмутом свого часу пропав безвісти син Олексій. На щастя, Олексій був знайдений та звільнений після того, як півтора місяця він перебував у полоні майже без їжі та води.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Скрипка став голосом проєкту "Музиканти і війна" на радіо. Також ми розповідали, що гурт "Антитіла" презентував потужний кліп на пісню "Фортеця Бахмут".