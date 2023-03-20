Олег Скрипка отыграл четыре концерта под Бахмутом: впечатления фронтмена "Воплі Відоплясова"

Олег Скрипка с защитниками Украины

С начала полномасштабной войны фронтмен рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дает благотворительные концерты по всему миру. На этот раз музыкант посетил наших защитников и защитниц, которые защищают Украину под Бахмутом.

Об этом артист сообщил в своем Instagram.

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Олег Скрипка отыграл четыре концерта в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюк. Выступления прошли по инициативе движения "Культурный десант", одним из основателей которого является певец, телеведущий и шоумен Коля Серга. Именно он и пригласил фронтмена группы "Воплі Відоплясова" выступить перед военными.

Концерты устроили на небольших площадках с минимальным количеством аппаратуры. Но по словам Скрипки, главным было обменяться мощной энергией с людьми, которые рискуют своей жизнью ради нашей свободы.

"Безусловно, есть усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом. Но не знаю, кто больше заряжается: ребята от моей музыки или я от их стальной воли", — отметил Олег Скрипка.

Вместе с фронтменом "Воплі Відоплясова" на эти концерты приехали Александр Лозовский, Сергей Асафатов и музыкант Александр Гордеев, у которого под Бахмутом в свое время пропал без вести сын Алексей. К счастью, Алексей был найден и освобожден после того, как полтора месяца он находился в плену почти без пищи и воды.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Скрипка стал голосом проекта "Музыканты и война" на радио. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" презентовала мощный клип на песню "Фортеця Бахмут".